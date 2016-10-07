Портников: взаимопонимания между Россией и Францией уже не будет

Сегодня украинский журналист Виталий Портников в статье «Париж и кровавая жатва Путина» на «Эспрессо» пишет о том, что предстоящий визит главы российского государства Владимира Путина в столицу Франции вряд ли будет для него приятным – взаимопонимания достичь уже не получится.
Как передает replyua.net, журналист отмечает, что еще совсем недавно Париж был для Путина городом, поездка в который не сулила неприятных вопросов – разве что призывов «соблюдать условия Минских договоренностей». По мнению президента Российской Федерации, в Париже его ждали друзья – прежде всего речь идет о Николя Саркази, откровенно симпатизировавшего режиму путина во время своего президентства, Франсуа Олланде, переговоры с которым не должны были быть «неудобными», и, конечно же, Марин Ле Пен, лидере Национального фронта – самой пророссийской политической силы во Франции.
Однако, по мнению Портникова, все очень сильно изменилось. Он сообщает: «Дело не в Донбассе – Франция позволяла себе придерживаться сдержанной позиции в отношении агрессии России в Крыму и на Донбассе в связи с тем, что эти регионы не входят в сферы ее стратегических геополитических интересов. Кроме того, нужно понимать, что у Франции тоже есть бывшие колонии – эти страны она также хочет видеть в своей сфере влияния, и поэтому с пониманием может относиться к действиям России в Украине. Но Сирия – это совсем другое дело». Портников подчеркивает, что Дамаск, в отличие от Севастополя, Киева или Донецка, как раз входит в сферу стратегических интересов Франции в силу многих исторических, политических, экономических и демографических причин.
Россия, поддерживающая Башара Асада, находится в сирийской войне в лагере, противоположном Франции – Олланд с самого начала конфликта заявил, что он не будет поддерживать режим сирийского диктатора. Блогер отмечает, что Франция, в отличие от США, всегда была сторонницей решительных действия в Сирии и никогда не понимала попыток Вашингтона «договориться» с Москвой о перемирии в этом военном конфликте. Журналист заявляет: «Сейчас, когда на глазах всего мира Алеппо превращается в полные руины, французские власти «вне себя» от ярости. Ярким свидетельством этого являются вчерашние заявление главы МИД Франции Жан-Марка Еро после встречи с Сергеем Лавровым. Он ехал в Россию для того, чтобы заявить на весь мир, что бесчеловечные действия правительственных сирийских войск и российских ВВС в Сирии «более продолжаться не могут» - мировое сообщество шокировано жестокостью бомбардировок жилых районов сирийских городов и гуманитарных миссий международных организаций, уничтоженными больницами и применением против мирных жителей химического оружия, запрещенного международным правом. В качестве ответа Еро услышал то же, что обычно Россия заявляет в таких случаях, и назвал ее действия «откровенным цинизмом».
Портников подчеркивает, что все, чего добился Кремль своей реакцией на слова Еро, являются новые санкции для России от стран ЕС. Он пишет: «В ответ возмущенного Лаврова Еро заявил, что он ехал в Москву не с угрозами, а «за пониманием той ситуации, которая сложилась в Сирии» и для поиска решения для прекращения этого бесчеловечного военного конфликта». Блогер резюмирует: «Не известно пока, какую позицию в итоге займет Франция, однако ясно одно – взаимопонимания между этими странами уже нет».
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