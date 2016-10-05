Жорстка заява Керрі в Брюсселі змінила тональність відносин Москви і Вашингтона – Портніков

Як передає replyua.net, Держсекретар Сполучених Штатів Джон Керрі в Брюсселі заявив про готовність Заходу і США зокрема підтримувати Україну в її конфлікті з Росією і про те, що діалог з Москвою має базуватися на повазі принципів міжнародного права – це не просто черговий сигнал. Ця зміна тональності відносин Москви і Вашингтона стосується не тільки діючої адміністрації, а й тих, хто прийде їй на зміну, вважає журналіст Віталій Портніков.
«У Вашингтоні і раніше не мали наміру торгувати Україною – щоб на цю тему не думали російські політики або ті наші співвітчизники, які звикли міряти весь світ міркою власної аморальності. Але намагалися не загострювати увагу на розбіжностях, сподіваючись, що поважний тон і пошук компромісів допоможе знайти взаєморозуміння і по Україні, і по Сирії. Але тепер ясно, що російський президент не збирається ніякого взаєморозуміння шукати. Як і будь-який шантажист він сприймає пошук взаєморозуміння виключно як ознаку слабкості. Сполученим Штатам не потрібно доводити Путіну, що вони сильні. Їм просто необхідно позбутися від зайвої інтелігентності в діалозі з «гопни ком». Саме це зараз і відбувається», – зазначив Віталій Портніков.
За його словами, навіть якщо мислити в категоріях, які так подобаються кремлівським мешканцям – у категоріях торгівлі смертю – то потрібно визнати, що на даний момент торгувати більше нічим. В Алеппо Путін перевершив самого себе. На Донбасі для нових доказів «впливу» потрібно починати велику війну. Справжню. А він явно до цього не готовий. Тому російському президенту – та й всім росіянам, які підтримують свого правителя – варто зрозуміти одну просту річ. Не можна стати світовою державою «понарошку», організовуючи спецоперації, знущаючись над людьми, влаштовуючи локальні важелі нестабільності. Світова держава – це економічна міць, інновації, авторитет в світі, мобільне населення, віддані союзники. Нічого цього у Росії немає, а захоплені у нас території – є. Але ніхто не збирається про це забувати і прощати агресору його удари нишком-тишком. Все доведеться віддати – і Донбас, і Крим. За все доведеться заплатити сповна. Звичайно, дуже важливо, що Захід не збирається відступатися і американці змінюють тон, підсумував Портніков.
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