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Портников: после Януковича Украину будут восстанавливать четверть века

Портников: после Януковича Украину будут восстанавливать четверть века
Украина лежит в руинах, и из этого ее придется заново восстанавливать, и на весь процесс потребуется не меньше четверти века. А развалил страну и довел ее до такого состояния Виктор Янукович.

Как сообщает replyua.net, об этом Виталий Портников пишет на Эспресо. По словам украинского журналиста, строительство начинается с руин, оставленных нам Януковичем, и даже по самым оптимистичным прогнозам нам понадобится около двадцати лет, и это при условии прекращения военных действий на Донбассе и при большом потоке иностранных инвестиций. По мнению журналиста, приличная страна с экономической точки зрения должна получиться через четверть века. Портников также считает, что существует и пессимистичный прогноз, при котором Украина на примере любой из латиноамериканских стран будет топтаться на месте или ходить по кругу.

Портников отмечает, что даже в Латинской Америке высокий уровень культуры и образования, проходят реформы, но это ничего не дает из-за коррупции. Далее опять следует переворот и все начинается заново, пишет журналист. По его мнению, Украину может ждать то же самое, если не будет принято кардинальных мер.

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