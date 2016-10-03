Новий фейк пропаганди: Вже забули про «українську ДРГ» в Криму, згадуйте – тепер «шпигуни» в Москві

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Арешт в російській столиці кореспондента Укрінформу Романа Сущенко – ще одна ілюстрація того, що може в будь-який момент статися з будь-яким українським громадянином в Росії. Путінському режиму необхідні шпигуни, його спецслужбам потрібно підтримувати населення в стані обложеної фортеці, його пропаганді потрібні нові «досягнення». Зрозуміло, що журналіст українського державного інформаційного агентства – кращий кандидат на роль «шпигуна», цитує журналіста і блогера Віталія Портнікова replyua.net.

«Чому саме «шпигуном» російська пропаганда обрала знову українця? По-перше, тому що українці люди свідомо неблагонадійні. По-друге, тому що журналіст – зрозуміло, що на території Росії така людина може займатися тільки шпигунством. А, по-третє – бо журналіст з державної організації. У Росії шпигунів під журналістським прикриттям влаштовують на роботу саме в такі організації. Чому в Україні має бути інакше?», – пояснив Портніков.
За його словами, немає сумнівів, що і українські спецслужби можуть використовувати будь-які прикриття для того, щоб отримувати інформацію. Але направляти в Росію зі шпигунською місією кореспондента Укрінформу у Франції – тобто фігуру свідомо публічну, яку легко викрити і далеку від російських реалій – не стане жодна спецслужба. І російські «чекісти» це прекрасно знають. Український журналіст потрібен їм для підтвердження своєї службової спроможності, для пропаганди, можливо – для обміну.

«Не знаю, скільки разів ще нам доведеться пояснювати нашим співвітчизникам, що їм в Росії – принаймні, до закінчення окупації Криму і Донбасу і демонтажу путінського політичного режиму – робити нічого. Ця країна – потенційна небезпека для будь-кого, у кого в кишені український паспорт. Якщо тільки він не є агентом російських спецслужб, зрозуміло, але такі люди, як правило, володіють і російським громадянством – а головне – їх ніхто не стане затримувати. У «зоні ризику» знаходиться будь-який український громадянин, навіть той, кого виманюють з нашої країни клятвеними обіцянками, що з ним нічого не трапиться. Навіть той, хто вважає, що він – звичайний обиватель, який нікого не цікавить. Він – не цікавить. Паспорт - цікавить. Навіть дуже», – вважає Віталій Портніков.

На його переконання, їздити в Росію не можна. І не тому, що вони не хочуть, щоб ми до них їздили. Хочуть – і навіть дуже: хіба бандитам не потрібні заручники? «Запрошення прибути в Москву і взяти участь в якомусь мерзенному ефірі я отримую від російських телеканалів практично щотижня. Останнє – від Першого федерального каналу – отримав як раз вчора, в день затримання Сущенко. Але мені якось навіть в голову не приходить на них відгукуватися. І не тому, що я вважаю, що мене заарештують на наступний же день після приїзду в Росію. Цілком можливо, що мета у цих негідників інша, що я приїду і поїду, а використаний буду в ролі «хлопчика для биття», – зазначив журналіст.

Він наголошує, що українцям має бути не тільки небезпечним, а й ганебним перетинати цю межу – кордон держави, яка напала на нашу країну. «І я все одно не розумію, чому так багато моїх співвітчизників позбавлено цього елементарного почуття огиди?», – задається питанням Віталій Портніков.

Горячая тема: В окупованому Криму розповіли як Поклонська ненароком загнала Кремль в глухий кут
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