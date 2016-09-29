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Віталій Портніков провів паралель між Гітлером, Сталіним і Путіним. Схожість – 99%

Віталій Портніков провів паралель між Гітлером, Сталіним і Путіним. Схожість – 99%
Як передає replyua.net, на переконання журналіста, Путін – це прямий наслідник Сталіна і Гітлера. Помітна страшна символіка в тому, що засідання Верховного Суду Російської Федерації, яке повинно остаточно затвердити заборону Меджлісу кримськотатарського народу, проходить рівно через 75 років після того, як гітлерівці та їхні посібники почали знищення київських євреїв у Бабиному яру, вважає Портніков.

«Паралель тут пряма. Гітлерівці вбивали євреїв просто тому, що вони євреї і переслідували одну просту мету – знищення нації. Але тоді, у вересні 1941 року вердикт про «остаточне вирішення» єврейського питання ще не було винесено. Євреїв Києва збирали в Бабиному яру в рамках боротьби з екстремізмом і тероризмом – щоб покарати за підірване більшовиками місто. Ну а те, що «екстремістами» виявилися старі, жінки і діти, так із цього приводу є улюблений вислів гітлерівського союзника Йосипа Сталіна: ліс рубають – тріски летять», – зазначив Портніков.

За його словами, Меджліс кримськотатарського народу теж забороняють нібито за екстремізм. Але всі в Росії – від звичайних громадян, сором'язливо ховаючих голови в брудний пісок брехні – до суддів, які сьогодні винесли чергове неправедне рішення – прекрасно розуміють, що Меджліс забороняють тільки тому, що він висловлює думку кримських татар. Тільки тому. Тому що Меджліс – не якась громадська організація за інтересами. Це орган, обраний усім народом. І забороняючи його, Верховний Суд вдарить по всім кримським татарам – крім, зрозуміло, відвертих колабораціоністів, із задоволенням продали залишки душі дияволу, Путіну і Аксьонову.

У тому, що російська влада при прийнятті судових рішень керується етнічним принципом і є очевидна паралель з нацизмом, який починав винищення євреїв з «нюрнберзьких законів». І з іншими авторитарними і фашистськими режимами 30-40-х років минулого століття, які спочатку забороняли єврейські організації і школи, а потім перейшли до винищення самих євреїв. Хіба хтось буде заперечувати, що Путін – пряма копія Гітлера і Сталіна, резюмував журналіст.

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