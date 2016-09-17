Нужна «карманная» оппозиция – тогда вам к Путину – журналист

В России люди, которые еще думают о демократическом пути развития этой страны, спорят не о том за кого им голосовать, а о том: идти вообще на выборы или не стоит этого делать. Все прекрасно понимают, что никакой реальной оппозиции Путину в Государственной думе не появится. Что «партия жуликов и воров» - «Единая Россия» все равно получит большинство голосов. Об этом на своей странице в Facebook пишет журналист Виталий Портников, передает replyua.net.
«Даже, если позиции «Единой России» и будут расшатаны, другие партии «официальной оппозиции» будут соревноваться в человеконенавистничестве. Сейчас даже не поймешь, кто из лидеров этих партий претендует на звание «первого людоеда» страны. Глава «Справедливой России» Сергей Миронов – лучший друг убийц с группировки «ДНР», Владимир Жириновский – патентованный шовинист и лжец, Геннадий Зюганов – просто советский коммунист, и этим уже все сказано», – отметил Портников.
По его словам, если даже предположить, что в Кремле решат «впустить» в Думу некоего представителя демократической оппозиции, это ничего не изменит. Остальные депутаты будут просто издеваться над коллегой. Так, как издевались над депутатами, которые посмели иметь свое мнение о том, что происходит в стране или об оккупации Крыма – лишали мандатов, оскорбляли, доносили. Вот такие в России депутаты, других у Путина нет.
Портников подымает вопрос, а нужна ли вообще оппозиция в России. Могут же спросить – а зачем вообще в авторитарной стране оппозиция? Ну не один депутат, а десять или двадцать – что это меняет? Ведь решение все равно принимает Путин. С парламентом он не советуется. Большинство в любом случае проголосует за все, что скажут. Зачем нужна оппозиция в парламенте, если парламент лишь декорация авторитаризма? Этого не могут понять не только россияне, но и жители других стран. Зачем оппозиция в России? Зачем она в Беларуси? Зачем в Казахстане? На этот вопрос есть простой ответ. Украинский. В Украине тоже бывали времена, когда от парламента решительно ничего не зависело. Когда основной задачей депутатов было поднять руки за законы, которые предлагались президентской администрацией. И депутаты голосовали. Даже за дикарские «законы диктатуры» - голосовали. И оппозиция ничего сделать не могла.
Но, когда разрушился авторитаризм, именно парламент мог взять на себя ответственность за сохранение государства. Представьте себе, что в Украине в 2004 году или в 2014 году не было парламента и в нем не было бы оппозиции? Государство просто могло бы самоуничтожиться, разлететься вдребезги! Но, когда есть сильная оппозиция, которой доверяют люди, это доверие переносится на парламентские решения. И в результате будущее страны определяет не улица, а избранные народом депутаты. Это – главное условие цивилизованного переходного периода, подчеркивает журналист.
«В России этого быть не может. Потому что никакой оппозиции нет. Если россияне выйдут на улицы, то они, как это уже не раз было в их истории, разрушат собственное государство «до основания» - будет не восстание, а русский бунт, бессмысленный и жестокий. А потом придет период еще более свирепой диктатуры и репрессий, как это тоже не раз бывало. У русских просто нет исторического выхода – потому что они не способны выбрать институты, которым доверяли бы в критический момент. Это как отсутствие подушек безопасности в автомобиле – в случае аварии ты обречен и можешь надеяться только на чудо. На российское «авось», - резюмировал Виталий Портников.
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