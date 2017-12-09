Павел Нусс боевикам Сакварелидзе: Киев вас не поддержит, не орите!

Как передает replyua.net, вчера поздно вечером произошло задержание правоохранителями экс-президента Грузии, опального оппозиционера Михеила Саакашвили. По словам известного украинского политического аналитика Павла Нусса, пока идет следствие нужно высказать поддержку всей следственной группе и предупредить боевиков Сакварелидзе, что любое нарушение закона с их стороны может повлечь за собой криминальную ответственность и осуждение общественности.
По словам аналитика, окружение Сакварелидзе открыто призывает к насильственному пути, готовясь к акции прямого действия по освобождению законно задержанного подозреваемого в грубом нарушении украинского законодательства Саакашвили. Боевикам не лишним будет напомнить, что любое противодействие следственным действиям правоохранительных органов повлечет за собой ответную реакцию со стороны государства в рамках действующего законодательства.
«Киев вас не поддержит, не орите. Думаю, в этот раз нужно поддержать власти в случае предпринятых действий по предотвращению попыток дестабилизации и силового варианта. Если мы Украина, а не Сомали – монополия на применение силы остается исключительно у государства, все остальное хаос», – резюмировал Павел Нусс.