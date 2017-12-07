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Эксперт: сценарий Путина провалился в 2016 с Тимошенко, провалился он и в 2017 с Саакашвили

Эксперт: сценарий Путина провалился в 2016 с Тимошенко, провалился он и в 2017 с Саакашвили
В феврале, а после и в октябре 2016 года Тимошенко призывала украинцев выходить на очередное «восстание против олигархической власти», тем самым. К счастью, украинцы отказали Тимошенко в реализации откровенно российского сценария дезинтеграции или, откровенно говоря, развала Украины, после чего, на этих же обломках украинской государственности, Юлия Владимировна смогла бы сполна удовлетворить не только «заказчика», в роли которого был Путина, но и свои президентско-премьерские амбиции. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политический аналитик Павел Нусс.

По его словам, сейчас же, после абсолютного провала сценария под Тимошенко в 2016 году, Россия не перестала искать новые пути для реализации сценария по дестабилизации политического устоя Украины. Именно поэтому был придуман самый опасный для украинцев путь – импичмент президента и Верховного главнокомандующего ВСУ, что повлекло бы за собой дезориентацию армии с непредсказуемыми для Украины последствиями. Павел Нусс отмечает, что мудрый украинский народ и тут дал достойный отпор коллаборанту, и отвергнул его призывы к радикализации и хаосу, а национальные спецслужбы разоблачили заговорщиков, показав всему миру, кто и за сколько был готов «взорвать» Украину изнутри, и кто на самом деле играет роль главного «пиротехника».

Павел Нусс отмечает, что план с Саакашвили провалился полностью, потерпел сокрушительное поражение, и будет терпеть его далее по единственной причине – Украина – новая, и живут в ней мудрые, умные искренние патриоты.
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