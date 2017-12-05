Павел Нусс: в 2013-ом – это можно было понять и поддержать, сейчас же это просто вандализм и предательство



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По его словам, когда кучка недоумков нанятых Сакварелидзе прямо сейчас начали разбирать брусчатку на Европейской площади, воровать мусорные баки и лавочки с прилегающих к месту событий жилых домов и офисных центров из-за одного реального коллаборанта , который пошел на сговор с преступной организацией пропутинских марионеток для свержения действующей власти, а именно – президента страны и верховного главнокомандующего



Напомним, как сообщили в СБУ, сегодня лидер «Движения новых сил» Михеил Саакашвили был задержан в рамках уголовного производства о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности.

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Срочно: Звезда «Сватов» сделал новое громкое заявление в адрес Украины Как передает replyua.net , известный украинский политолог и блогер Павел Нусс в своем блоге пишет о том, что, если в 2013 году украинцы, патриоты и герои разбирали брусчатку в центре столицы для того, чтобы сопротивляться реальной агрессии вооруженных «беркутовцев» Януковича и силовиков спецслужб Путина, которые хотели отобрать нашу свободу и в буквальном смысле поработить целую европейскую нацию – это можно и нужно было понять, поддержать, но никак нельзя понять то, что сейчас пытаются предпринять сторонники Саакашвили.По его словам, когда кучка недоумков нанятых Сакварелидзе прямо сейчас начали разбирать брусчатку на Европейской площади, воровать мусорные баки и лавочки с прилегающих к месту событий жилых домов и офисных центров из-за одного реального коллаборанта , который пошел на сговор с преступной организацией пропутинских марионеток для свержения действующей власти, а именно – президента страны и верховного главнокомандующего ВСУ – это вандализм, тупость, предательство, за которое нужно понести ответственность.Напомним, как сообщили в СБУ, сегодня лидер «Движения новых сил» Михеил Саакашвили был задержан в рамках уголовного производства о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности.