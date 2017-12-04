Павел Нусс: «михо-парашютистам» пора собирать чемодан, ибо им попросту народ не доверяет

В воскресенье произошел абсолютный провал акции играющих на руку агрессора и некоторых олигархов политиканов. Это при всем том, что организаторами было потрачено более миллиона гривен, и максимум на что были способны эти фрики – собрать ничтожное количество участников, за деньги наверняка неудовлетворенных «барыг-спонсоров» Саакашвили. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политический аналитик Павел Нусс.
Он подчеркивает, на митинг в начале Революции Достоинства на Европейской площади собрались полутораста тысяч патриотов без всякого финансирования нем участников. Павел Нусс отмечает, что как бы не хотелось огорчать Саакашвили и его политтехнологов, но «Михомайдан» не выдерживает никакого сравнения с настоящим Майданом.
По словам политолога, такое малое количество финансово мотивированных людей свидетельствует только о том, что «михо-парашютистам» пора собирать чемодан, ибо нет у них никакого достойного будущего в украинской политике. Им попросту народ не доверяет. А «то», что согласилось прийти и «высказаться» за импичмент законно избранному президенту страны в период российской военной агрессии против Украины, президенту, политический успех которого отмечается на наивысшем международном уровне – не может говорить от имени всего народа.