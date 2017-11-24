Аналитик: «Эти встречи будут очень важны на фоне происходящего в «ЛНР»

Пока украинская «оппозиция» с грузинским акцентом пытается дестабилизировать ситуацию в стране, говоря об импичменте, президент Порошенко ставит перед собой цель провести примерно 15 переговоров с лидерами стран Евросоюза на полях саммита Восточного партнерства.
Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет политический аналитик Павел Нусс. По его словам, в ходе этих встреч Порошенко будет добиваться усиления санкций против России. «Повестка президента уже предположила несколько важнейших встреч, и запланирован раунд переговоров Порошенко-Меркель, Порошенко-Столтенберг. Эти встречи стратегически важны на фоне происходящего в т.н. «ЛНР», и на фоне репрессий активистов крымскотатарского народы в аннексированном Крыму. Уверен, эти встречи принесут ощутимые для Украины результаты уже в самое ближайшее время и окажут свое влияние на Путина и его недоимперию», - пишет Нусс.
Также аналитик отмечает, что визит президента в Брюссель является ответом на вопрос о том, есть ли в Украине альтернатива действующему главе государства.