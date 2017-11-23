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Эксперт: президент в Брюсселе сделает акцент на значительном усилении санкций против России

Эксперт: президент в Брюсселе сделает акцент на значительном усилении санкций против России
Российская оккупационная администрация в аннексированном Крыму продолжает настоящий террор по отношению к представителям крымскотатарского народа и другим открыто демонстрирующим сопротивление оккупантам активистам, в частности к украиноязычному населению АРК. Как сообщает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политический аналитик Павел Нусс.

Он отмечает, что трагическая смерть во время обыска 82-летней Ваджие Кашки, известной крымскотатарской активистки, является еще одной причиной для поддержания санкций против России. Не исключено, что в связи с этим резонансом, президент Петр Порошенко во время своего визита в Брюссель на саммит Восточного партнерства ЕС особенно акцентирует внимание руководства ЕС на необходимости значительного усиления санкций против России, которая демонстрирует свое предвзятое преследования по национальному признаку в Крыму.

Блогер подчеркивает, все, что сейчас происходит в Крыму, без преувеличения является актом нацизма, и эти бесчеловечные действия Кремля только усиливают единство антипутинской, проукраинской международной коалиции. Россия обязательно заплатит высокую цену за террор украинского народа в оккупации.
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