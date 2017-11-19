Аналитик: российским пропагандистам не по зубам, ни Порошенко, ни его супруга

Как передает replyua.net, российский пропагандистский ресурс «Люксембург Геральд» со ссылкой на источник в украинском Минюсте в своей «статье» обвиняет что, якобы, Марина Порошенко «причастна к разворовыванию средств Фонда «Видродження» Джорджа Сороса». Комментируя эту информацию, украинский политический аналитик Павел Нусс в своем блоге пишет о том, что – это ни что иное, как российская пропаганда в «европейских тонах».
По словам аналитика, россияне прекрасно понимают, направленная на европейского потребителя пропаганда против Украины и президента Порошенко и его семьи на практике перестала быть эффективной, и поэтому они прибегают к примитивным способам своей реабилитации. Российские пропагандисты хотят и дальше иметь возможность осуществлять информационные атаки на Украину, Порошенко, а в данном случае – на жену гаранта Марину Порошенко.
Павел Нусс отмечает, что благотворительная миссия Марины Порошенко и президента нашей страны у нас никак не может вызывать сомнения, и тысячи украинских семей, чьим детям была оказана меценатская помощь от имени Марины Анатольевны и ее супруга, тому подтверждение. «Активация рашистской пропаганды в ЕС против Порошенко говорит о том, что рашистам бьет по нервам благотворительная деятельность Марины Анатольевны и политическая непоколебимость украинского президента», – резюмировал аналитик.