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Аналитик: госмиграционной службе вместе со спецслужбами нашей страны дальше нельзя медлить с законной депортацией Саакашвили

Аналитик: госмиграционной службе вместе со спецслужбами нашей страны дальше нельзя медлить с законной депортацией Саакашвили
Команда беглого грузинского экс-президента Грузии Саакашвили абсолютно прогнозировано переходит к очередным попыткам дестабилизации политической ситуации в нашей стране, и в данный момент они используют ситуацию с выдворением с Украины криминальных элементов с окружения Саакашвили в политических целях. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политический аналитик Павел Нусс.

По его словам, сторонники Саакашвили заговорили о «сталинской депортации», сравнивая борьбу с криминалом в их окружении с депортацией крымскотатарского народа в 1944 года и украинские правоохранительные органы со сталинскими репрессивными органами. К такому откровенно антиукраинскому пропагандистскому методу команда Саакашвили прибегла не ситуативно, а вполне спланированно их политтехнологами и финансирующими «движуху» олигархами. Блогер отмечает, что некоторые «фрики» с окружения Саакашвили вчера и вовсе обвиняют украинские спецслужбы в хищении и даже в убийстве четырех депортированных граждан Грузии.

Павел Нусс отмечает, что все эти политические заявления команды Саакашвили направлены на радикализацию того недоразумения, которое происходит на площади Конституции у стен украинского парламента и на попытку дестабилизировать ситуацию в стране. «Не выйдет никакой дестабилизации! Украинское общество уже дало оценку действиями неуравновешенного Саакашвили, и не поддержали запущенный ими откровенно антиукраинский сценарий. По моему убеждению, госмиграционная служба вместе со спецслужбами нашей страны не могут дальше медлить с законной депортацией Саакашвили», – резюмировал аналитик.
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