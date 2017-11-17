Павел Нусс: общество пока еще ждет, но это терпение уже на исходе

Украинские налогоплательщики, которые финансируют бюджеты антикоррупционных институтов, созданных благодаря политической воле президента, усилиями большей части парламента, украинского правительства и Генпрокуратуры, в первую очередь ожидают результатов работы НАБУ, которое должно было бы отчитываться за результаты проделанной работы не перед своими политическими покровителями или другими «своими», а перед обществом, в первую очередь. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет политический аналитик Павел Нусс.
Он отмечает, что, к огромному сожалению, у НАБУ пока нет конкретных ответов на многие вопросы – ни одного конкретного результата, который смог бы проиллюстрировать эффективность руководства национального бюро. В первую очередь речь идет о директоре НАБУ Сытнике. По мнению аналитика, руководителю агентства крайне необходимо избавиться от политического подтекста по организации работы и сотрудничества с САП, НАПК, ГПУ, СБУ, МВД, АП и так далее. На удивление некоторых «антикоррупционеров», но на данный момент именно Генпрокуратура и Юрий Луценко демонстрируют эффективность в рамках антикоррупционных программ, и совместными усилиями с СБУ и МВД, ГПУ и САП предоставляет пример НАБУ, по крайней мере, следовало бы этим примером воспользоваться.
По словам Павла Нусса, вместо сотрудничества и повышения квалификации и эффективности, директор агентства ищет благоприятные условия для политической конъюнктуры. «Общество ждет, пока. Мы продолжаем платить налоги для обеспечения высоких зарплат в том числе и Сытника, но надеялись, что «прецедент Лещенко» это была одноразовой политически мотивированной ошибкой директора НАБУ, которая больше не повторится. Ждем, пока. Хотя и терпения дефицит», – подчеркнул Павел Нусс. Он добавляет, будет решение в пользу отставок руководителей новых антикоррупционных институтов или в пользу увеличения к ним кредита доверия – все зависит от их институциональной эффективности. Нельзя позволить дискредитации всего антикоррупционного корпуса, которую мы наблюдаем сейчас.