валюта
СпецтемаЦарёв рассказал о причинах убийства Окуевой

«Ващиковский делает огромную ошибку»: известный эксперт ответил на идею Польши запретить въезд для части украинцев

«Ващиковский делает огромную ошибку»: известный эксперт ответил на идею Польши запретить въезд для части украинцев
Как передает replyua.net, глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Польша примет меры против украинцев с антипольской позицией. По мнению украинского политического эксперта Павла Нусса, глава МИД Польши делает огромную ошибку, заявив, что его страна и наш союзник, Польша, составит «черные списки» украинцев, которым запретят въезд на территорию страны.

«Запретят въезд в Польшу гражданам Украины, которые выставляют напоказ антипольские настроения», – отметил Ващиковский. По мнению павла Нусса, среди украинцев таких настроений фактически нет. Украина – не шовинистическое государство. Мы стремимся к укреплению наших взаимоотношений с польским и украинским народом, между правительствами наших стран, а не к ухудшению этих отношений на базе исторических разногласий и трагических страниц в прошлом.

Павел Нусс высказал уверенность в том, что заявление министра Ващиковского будет использовано как против Польши, так и против Украины в информационной войне России против ЕС, и, думаю, этому заявлению в скором времени будет опровержение на наивысшем уровне. Аналитик подчеркнул, что угрозы не пускать на территорию Польши украинцев, «которые имеют антипольские взгляды» – это чистый популизм, рассчитан на польского избирателя, который разочаровывается польскими «правыми». Польша больше не осуществляет единолично охрану своей границы, которая, к слову, теперь является границей ЕС. Поэтому, украинцы, имеющие биометрические паспорта, смогут свободно пересекать ее.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Осмаев озвучил наиболее адекватный ответ РФ на гибель Окуевой

Срочно: Політолог: новина дня сьогодні – Путін остаточно з’їхав з глузду
Важное за сутки
02 ноя 2017
7093

Только этого не хватало: Джигурда собирается стать президентом Украины

Никита Джигурда, украинский и российский актер, заявил о том, что хочет последовать примеру Ксении Собчак, которая баллотируется в президенты России, однако, по словам Джигурды, он хочет быть главой

Последние новости

Блогер: «Північний потік-2» не витримав лихої долі?

Блогер: цікаво, а Захарова своїм ротом щойно заробила на нові санкції проти РФ?

Журналіст: НАБУ не помічає колоди у власному оці

Українська делегація зробила несподіваний і креативний подарунок канадському прем’єру

Касьянов: фокус с браслетом – красноречивое свидетельство зависимости «независимых» САП и НАБУ

Политолог: привлечение к делу Колмогорова Генпрокурора – это хороший знак

Китайці будуть качати нафту на Полтавщині

«Ващиковский делает огромную ошибку»: известный эксперт ответил на идею Польши запретить въезд для части украинцев

Неймовірна знахідка вчених у піраміді Хеопса

Чудодейственная калина: от очищения кишечника до борьбы с простудой

В Швейцарии продан самый дорогой виски в истории, который оказался поддельным

Конфеты отправили двоих школьников в реанимацию

Блогер: що сталось в Криму - українські ДРГ чи техногенний колапс?

Люди из окружения Саакашвили издевались и насиловали заключенных в грузинских тюрьмах, – эксперт

Блогер: Порошенко помирился с Аваковым, интрига Сытника раскрыта

Експерт пояснив що стоїть за погрозами Польщі не впускати українців з «антипольськими настоями»

Нусс: у поліції є жахливі відеозаписи з соратниками Саакашвілі - гомосексуалістами

Убийства водителя BlaBlaCar: следствие признано неэффективным, - ГПУ

ГПУ озвучила количество люстрированных в Украине прокуроров

Експерт: ви ламали голову над тим, хто справжній «замовник» справи Авакова-молодшого? Я розкрию цю таємницю

 Новости за день