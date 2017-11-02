«Ващиковский делает огромную ошибку»: известный эксперт ответил на идею Польши запретить въезд для части украинцев

Как передает replyua.net, глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Польша примет меры против украинцев с антипольской позицией. По мнению украинского политического эксперта Павла Нусса, глава МИД Польши делает огромную ошибку, заявив, что его страна и наш союзник, Польша, составит «черные списки» украинцев, которым запретят въезд на территорию страны.
«Запретят въезд в Польшу гражданам Украины, которые выставляют напоказ антипольские настроения», – отметил Ващиковский. По мнению павла Нусса, среди украинцев таких настроений фактически нет. Украина – не шовинистическое государство. Мы стремимся к укреплению наших взаимоотношений с польским и украинским народом, между правительствами наших стран, а не к ухудшению этих отношений на базе исторических разногласий и трагических страниц в прошлом.
Павел Нусс высказал уверенность в том, что заявление министра Ващиковского будет использовано как против Польши, так и против Украины в информационной войне России против ЕС, и, думаю, этому заявлению в скором времени будет опровержение на наивысшем уровне. Аналитик подчеркнул, что угрозы не пускать на территорию Польши украинцев, «которые имеют антипольские взгляды» – это чистый популизм, рассчитан на польского избирателя, который разочаровывается польскими «правыми». Польша больше не осуществляет единолично охрану своей границы, которая, к слову, теперь является границей ЕС. Поэтому, украинцы, имеющие биометрические паспорта, смогут свободно пересекать ее.