Если украинцев, не угораздит сделать роковую ошибку в 2019 году, и мы подтвердим вотум национального доверия президенту и Верховному Главнокомандующему ВСУ, с такими шагами, которые предпринимает наш дипломатический корпус и президент Петр Порошенко, границы мировых держав для Украины и украинцев уже к 2025 году будут открыты. Как информирует replyua.net, об этом в своем блоге пишет политический аналитик Павел Нусс.
Президент Петр Порошенко продолжает доказывать, что он действительно первый в Украине президент, который обладает огромными дипломатическими способностями и умением находить общий язык с мировыми лидерами ведущих стран мира.
Так, сегодня лидер украинцев провел важные переговоры с Королем Саудовской Аравии Абдул-Азизом Аль Саудом. По словам Павла Нусса, кроме целого ряда подписанных соглашений Порошенко договорился о упрощении визового режима между Украиной и Саудовской Аравией. Аналитик подчеркивает, что упрощение режима – это весомый шаг к соглашению о безвизовом режиме.