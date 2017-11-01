валюта
СпецтемаПолітолог: новина дня сьогодні – Путін остаточно з’їхав з глузду

Нусс: постановление Левченко – не более, чем пиар-маневр со стороны так называемой «оппозиции»

Нусс: постановление Левченко – не более, чем пиар-маневр со стороны так называемой «оппозиции»
Как передает replyua.net, блогер и политический эксперт Павел Нусс сообщил о том, что экс-гражданин РФ, а сегодня депутат от «Свободы» Юрий Левченко пожаловался у себя в соцсети Facebook, что аппарат Верховной Рады отказывается регистрировать внесенный им проект постановления Рады об отстранении главы МВД Арсен Аваков.

По мнению Павла Нусса, проект постановления об отстранении Арсена Авакова от выполнения полномочий министра до окончания досудебного расследования в отношении его сына Александр Аваков за авторством Левченко, не более чем пиар-маневр со стороны так называемой «оппозиции», которая бредит идеей развала коалиционного большинства, который, в последствии привел бы к досрочным выборам, к которым, Украина на сегодняшний день определенно – не готова, с соображений национальной безопасности и единства государства. Аналитик подчеркивает, что министр и руководители фракций коалиции были готовы к тому, что ситуацию попытаются использовать для расшатывания единства коалиции.

Павел Нусс подчеркивает, именно поэтому Арсен Аваков демонстрирует готовность не препятствовать следствию НАБУ, которое действует, если судить по справедливости – необъективно, с точки зрения избирательности. НАБУ действует избирательно потому, что, как уже отметили многие эксперты, отказалось от нарушения уголовного производства по нардепу Сергею Лещенко, который утверждал, что «одолжил» 7, 5 млн. грн. на квартиру – обыск у него действительно мог бы дать результат, но его не было.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: вітаю росіян, Путін догрався з ядерними випробуваннями

Срочно: Замминистра отказалась разговаривать на русском в прямом эфире росТВ
Важное за сутки
31 окт 2017
8829

Геращенко розповів хто стоїть за затриманням сина Авакова: помста «грузинської команди»

Народний депутат Антон Геращенко у своєму особистому коментарі для програми «Ситуація» розповів хто саме стоїть за арештом сина очільника Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра, -

31 окт 2017
6753

Донік: я не хотів піднімати цю тему, але цинізм просто зашкалює

За словами волонтера Романа Доніка, доволі часто в нашій державі намагаються перекласти відповідальність на когось іншого, хто взагалі непричетний до події. Наприклад, цього разу у тому, що загинула

01 ноя 2017
4507

Цимбалюк: «Скорость наших реформ в сравнении – РФ поднялась в рейтинге на 89 мест, Украина – на 4. Ищем российский след»

Роман Цимбалюк, известный украинский журналист, работающий в России, на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что в рейтинге Doing Business позиции России и Украины сильно отличаются, информирует

Последние новости

Призыв – 2017: украинцам нужно являться в военкомат без повестки

Нусс: постановление Левченко – не более, чем пиар-маневр со стороны так называемой «оппозиции»

«Газпром» впервые за 17 лет столкнулся с серьезными проблемами

Фесенко рассказал, что «погубило» Пола Манафорта

Фемида изберет меру пресечения сыну Авакова

Угроза опасности: Украина усилила контроль на границе с Россией

Царев рассказал о причинах убийства Окуевой

Ненавидящая Запад соратница Януковича выдала дочь замуж за американца

Не было государственного деятеля: журналист пояснил, как украинские власти могли сделать Донбасс лояльным

Росіяни почали називати українців зрадниками ще під час російсько-грузинської війни, – соціолог

Политолог рассказал, как в России сейчас решается судьба Путина

Блогер: не удивлюсь, если Пучдемон окажется в том же Ростове, наряду с еще одним «легитимным»

Россиянина посадили в тюрьму за попытку вступить в «Азов»

Олешко: не может быть совпадением, что атака на МВД произошла именно сейчас – во время раскачки политической обстановки в стране

Блогер: если мы хотим, чтобы суды не отпускали коррупционеров, то давайте требовать от депутатов изменить УПК

Лещенко «одолжил» у друзей на покупку фешенебельной квартиры в центре Киева, а обвинения предъявлены Каськиву

Высочайший знак доверия: Гройсман принял участие в заседании парламентских комитетов Канады

1 ноября цены на нефть побили все рекорды

Тиллерсон провел встречу с российским послом

Политолог: «Дело Манафорта – это начало импичмента Трампу»

 Новости за день