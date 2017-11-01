Нусс: постановление Левченко – не более, чем пиар-маневр со стороны так называемой «оппозиции»

Как передает replyua.net, блогер и политический эксперт Павел Нусс сообщил о том, что экс-гражданин РФ, а сегодня депутат от «Свободы» Юрий Левченко пожаловался у себя в соцсети Facebook, что аппарат Верховной Рады отказывается регистрировать внесенный им проект постановления Рады об отстранении главы МВД Арсен Аваков.
По мнению Павла Нусса, проект постановления об отстранении Арсена Авакова от выполнения полномочий министра до окончания досудебного расследования в отношении его сына Александр Аваков за авторством Левченко, не более чем пиар-маневр со стороны так называемой «оппозиции», которая бредит идеей развала коалиционного большинства, который, в последствии привел бы к досрочным выборам, к которым, Украина на сегодняшний день определенно – не готова, с соображений национальной безопасности и единства государства. Аналитик подчеркивает, что министр и руководители фракций коалиции были готовы к тому, что ситуацию попытаются использовать для расшатывания единства коалиции.
Павел Нусс подчеркивает, именно поэтому Арсен Аваков демонстрирует готовность не препятствовать следствию НАБУ, которое действует, если судить по справедливости – необъективно, с точки зрения избирательности. НАБУ действует избирательно потому, что, как уже отметили многие эксперты, отказалось от нарушения уголовного производства по нардепу Сергею Лещенко, который утверждал, что «одолжил» 7, 5 млн. грн. на квартиру – обыск у него действительно мог бы дать результат, но его не было.