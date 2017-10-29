Сироїд повинна піти у відставку з посади другого віце-спікера, - політичний експерт

Другий віце-спікер українського парламенту Оксана Сироїд вирішила не залишатися осторонь від своїх колег по фракції «Самопоміч» Семенченка і Соболєва і теж приєдналася до акцій протесту під Верховною Радою, тим самим, підтримавши публічні і непублічні цілі замовників цієї політичної акції. Як передає replyua.net, про це у своєму блозі пише політичний аналітик Павло Нусс.
За його словами, Оксана Сироїд в президії парламенту нібито представляє так звану опозицію, але обрана на цю посаду була як представник фракції-учасниці більшості в 2014 році після формування коаліції «Європейська Україна», яку згодом «Самопоміч» покинула разом з «Батьківщиною» і Радикальною партією Ляшка.
На думку аналітика, парламент повинен включити до порядку денного питання про відставку Оксани Сироїд з посади заступника голови Верховної Ради, і запропонувати більшості переобрати на цю посаду іншого кандидата, який, можливо, не буде більш ефективно виконувати свої прямі обов'язки, проте не буде брати участь в підбурюванні суспільства до антидержавного заколоту.