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«Необольшевики» Саакашвили планируют нанести по Украине мощный удар, – Павел Нусс

«Необольшевики» Саакашвили планируют нанести по Украине мощный удар, – Павел Нусс
Саакашвили и его «митингующие» под стенами украинского парламента заявили о начале «масштабного блокирование бизнеса Петра Порошенко». Начать свой «рейд» «необольшевики» планируют с блокирования логистического центра «Roshen» в Яготине Киевской области. В арсенале их планов – ходить по магазинам «Roshen» и уговаривать людей не покупать продукцию корпорации. Как сообщает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политический аналитик Павел Нусс.

Он убежден, Саакашвили своими действиями наносит по Украине и по всей инвестиционной стратегии масштабный небольшевистский удар, и если кто-то сомневается, что даже на декларативном уровне о своих намерениях эти гастролеры не отпугивают инвесторов из-за рубежа, они ошибаются. «Это же нужно настолько низко упасть необольшевикам Саакашвили-Соболеву-Семенченко, чтобы от безысходности объявить о блокировании украинской корпорации, которая на сегодняшний день имеет один из самых крупнейших благотворительных фондов для украинского войска и ветеранов участников войны за независимость (АТО). Вопрос риторический», – написал Нусс.

По его словам, все это после того, как ряд телеканалов и журналистских расследований именно сегодня подтвердили информацию о том, что 100% управления над «ROSHEN Corporation» принадлежит авторитетной корпорации с мировым именем «Rothschild Trust». Павел Нусс подчеркивает, что его сейчас беспокоит не то, любит ли Саакавшили украинского президента и продукцию корпорации ROSHEN, а то, какой удар эти паразитирующие на украинцах люди нанесут по инвестиционному климату, по репутации государства. «Требую от Государственной миграционной Службы и от СБУ немедленно депортировать Саакашвили», – резюмировал блогер.
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