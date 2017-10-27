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Политический аналитик объяснил, почему, на самом деле, летит в Украину Волкер

Политический аналитик объяснил, почему, на самом деле, летит в Украину Волкер
Пророссийское издание «strana.ua» в своем материале о внеплановом визите спецпредставителя США по Украине – Курта Волкера в Киев, который состоится сегодня, 27.10, кроме всего прочего фантазирует, что визит Волкера связан с «сильной политической турбулентности в Украине». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политический аналитик Павел Нусс.

Он отмечает, что издание Гужви, которое открыто поддерживает мятеж Саакашвили пишет, мол, под Радой уже не остановить самый настоящий Майдан, к которому примкнула часть политической элиты, а, значит, эту тему президенту Порошенко не удастся замолчать во время встречи с Волкером. Павел Нусс поясняет, что, выходит, что для для того, чтобы хоть как-то повысить значимость Саакашвили, пророссийский сайт убеждает своего читателя в том, что международный переговорщик Волкер летит в Украину чтобы «обсудить» как маргинализируется Саакашвили и его «протест».

По информации аналитика, на самом деле повестка дня переговоров Волкера с президентом Украины объемная, и будут обсуждены куда более значимые для наших стран темы. Кроме консультаций с администрацией Порошенко относительно нового пакета санкций США по отношении ФСБ и ряда других российских кампаний, переговоры коснуться стратегического сотрудничества между Украиной и США, в том числе и в оборонном секторе.
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