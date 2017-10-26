Нусс: не диктатура нам нужна. Украине нужен порядок, безопасность и контроль на улицах

Покушение на Игоря Мосийчука, в результате которого есть раненные и погибшие, это террористический акт, и то, что выгодополучатели находятся в России является бесспорным фактом. Как передает replyua.net, такое мнение в своем блоге высказал украинский блогер и политический аналитик Павел Нусс. По его мнению, цель террористического акта не только в физической ликвидации политика, последовательно критиковавшего Путина и, кстати, сторонников российского президента в украинском парламенте, в том числе и пророссийскую политику Тимошенко.
Павел Нусс отмечает, что одна из основных преследовавших террористами цель запугивание политического класса, деморализация общества, дестабилизация политической ситуации в Украине и подрыв доверия к институтам национальной безопасности.
«Вчера я написал, что в нашей стране крайне необходим жесткий порядок уже сегодня, однако посыпалась масса критики трусов, которые сразу охарактеризовали порядок диктатурой. Нет. Не диктатура нам нужна. Украине нужен порядок, безопасность и контроль на улицах, а то, как это называют вечные критиканы, сугубо их проблема», – резюмировал аналитик.