Павел Нусс: мы очень близки к логическому завершению их аферы

Несмотря на убедительные доказательства того, что Михеил Саакашвили провел большую часть прошлой ночи в фойе гостиницы «Киев», он продолжает откровенно врать журналистам в своих комментариях, что провел ночь в палатке под зданием Верховной Рады среди его митингующих. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политический аналитик Павел Нусс.
Соратник Саакашвили, товарищ Гришин также, как и «грузинский реформатор» продолжает утверждать о том, что с ним на баррикадах те самые бойцы «Донбасса», несмотря на то, что сегодня в ходе пресс-конференции полковник Вооруженных сил Украины Вячеслав Власенко заявил, что под Верховной Радой находятся проплаченные лица под предводительством того же Гришина-Семенченко, среди которых «с десяток бывших бойцов батальона «Донбасс».
Павел Нусс отмечает, что ложь, манипуляции и моральное изнасилование уязвимых к различного рода технологиям украинцев – это то, что активно использует Саакашвили и его сторонники. «Сколько это будет продолжаться? До каких пор эти лидеры «движения» будут чувствовать свою безнаказанность? Думаю, что мы очень близки к логическому завершению их аферы!», – резюмировал Нусс.