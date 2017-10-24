Павел Нусс: Саакашвили будет справедливо выдворен из нашей страны в ближайшее время

За подготовкой переворота в Украине стоит экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили, и это значит, Саакашвили будет справедливо выдворен из нашей страны в ближайшее время. Как передает replyua.net, такое мнение в своем блоге высказал украинский политический аналитик и блогер Павел Нусс.
По его мнению, это будет самое гуманное решение, к которому может прибегнуть украинская власть для предотвращения силового сценария дестабилизации и кровопролития. Павел Нусс высказал уверенность, что медлить больше нельзя, нужно немедленно депортировать Саакашвили и других участников заговора, которые не являются гражданами Украины.
По его словам, депутатам Верховной Рады Украины, возможно причастным к антигосударственному заговору, сценарий которого разработан в Москве и планируется реализоваться конгломератом Саакашвили – нужно сложить полномочия, сдать мандат, написать явку с повинной. Также Павел Нусс отмечает, что немаловажным на этом фоне выглядит тот факт, то миграционная служба отказала Михеилу Саакашвили в статусе беженца, а, значит, пребывание его на территории Украины больше недопустимо.