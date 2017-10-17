«Батькивщина» и «Оппоблок» завалят законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Источники сообщают, что на Туровской уже давно готов сценарий преодоления любых инициатив президента Порошенко о лишении депутатов неприкосновенности. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политический аналитик Павел Нусс.
По его словам, для того, чтобы законодательная инициатива приобрела кризисный характер и потеряла поддержку в сессионном зале, «Батькивщина» вместе с «Оппозиционным блоком» внесут правки в законопроект норму о лишении неприкосновенности не только депутатов, но и президента, в одном пакете. «Лично для меня, как гражданина и налогоплательщика, сегодня вопрос отсутствия законодательной базы относительно процедуры импичмента президента Украины, не является столь важным, как депутатская, за которой скрывается обслуживающий персонал Путина, каковыми является Тимошенко вместе с ее соратниками из «Оппоблока», – отметил Павел Нусс.
По его убеждению, политические фрики использовали бы ежедневно эту норму для дестабилизации политической ситуации и шантажа Верховного главнокомандующего вооруженных сил Украины, страны, ставшей объектом вооруженной агрессии Путина и его террористической армии.