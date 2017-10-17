«Батькивщина» и «Самопомощь» не дают голосов за снятие неприкосновенности, но на баррикадах рассказывают другое, – аналитик

Закон об отмене неприкосновенности впервые на предложение президента Порошенко был проголосован 16 января 2015 года. Тогда 365 депутатов охотно отправили его в Конституционный суд и пообещали вернуться к финальному голосованию осенью. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет известный украинский аналитик и политический обозреватель Павел Нусс.
Он отмечает, что весной того же года «Батькивщина» вышла из коалиции, за несколько дней с ней вышла и «Самопомощь» и осенью они уже делали все, чтобы результативных голосований за предложения власти в парламенте в принципе не было, а без них 300 голосов стали недостижимой мечтой. Чтобы проголосовать за снятие неприкосновенности не надо идти на протесты – надо просто проголосовать и все.
Павел Нусс отмечает, что требование об Антикоррупционном суде также уже начали выполнять. Например, по настоянию президента средства на финансирование нового органа уже предусмотрены в проекте бюджета. Идет только дискуссия о форме и законопроект. Чтобы написать законопроект про Антикоррупционный суд депутатам и активистам нужно приходить не на протесты, а на заседание рабочей группы, которую давно нужно создать для согласования нового проекта закона.