Тимошенко снова выбрала сторону Путина и РФ, – эксперт

Многие могут по разному относиться к персоне Юлии Тимошенко в украинской политике, но так цинично поступать по отношению к Украине может действительно человек с железными нервами и твердым безразличием к своей стране. Тимошенко проигнорировала официальное опровержение Украиной провокационной информации о «поставках двигателей для межконтинентальных ядерных ракет в Северную Корею». Об этом в своем блоге пишет известный политический аналитик Павел Нусс.
По его словам, лидер оппозиционной парламентской фракции «Батькивщина», фактически, выбрала сторону Путина и РФ, допустив возможность мифических поставок в Северную Корею ракетных двигателей. Тимошенко возложила вину на украинского президента и правительство страны «гипотетически», а после удалила запись со своего официального аккаунта Facebook, ссылаясь на «фейковость первоисточника».
Павел Нусс отмечает, что сберечь Тимошенко лицо не удастся. Фейк – это мистификация или распространение дезинформации в социальных медиа и традиционных СМИ. А в случае Тимошенко и компании мы имеем дело с хорошо спланированной провокацией против Украины, ее безопасности, которую осуществили спецслужбы РФ с помощью информационных технологий, и в этой провокации Тимошенко приняла участие в интересах провокатора, что, к сожалению, есть лишним подтверждением антигосударственной деятельности лоббистов и союзников Кремля во фракции парламентской оппозиции.