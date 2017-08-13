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Павел Нусс: украинцы уважают Порошенко. Он не испугался хаоса и ответственности за сохранение суверенитета Украины

Павел Нусс: украинцы уважают Порошенко. Он не испугался хаоса и ответственности за сохранение суверенитета Украины
Украина имеет достойного лидера, великий народ, сильную армию, а, значит, Украина имеет будущее, ради которого мы стремимся к объединению, а единая Украина – несокрушимая. Такое утверждение в своем блоге высказал украинский политический аналитик Павел Нусс. Он высказал уверенность, что многих людей настораживает подозрительно странное отношение части общества к намерениям политических аутсайдеров, которые уже даже в неприкрытой форме заговорили о конкретных «революционных» планах на осень текущего года.

«Неужели телеящику и его откровенно пророссийским и оппозиционным завсегдатаям удалось затмить здравый смысл аудитории настолько, что часть украинцев попросту не в состоянии адекватно реагировать на прямые призывы к силовому изменению конституционного строя в Украине, которая находится в состоянии необъявленной войны?», – задается вопросом аналитик. По его словам, люди, закрыв глаза на очевидные вещи не хотят замечать то, что реваншисты и обслуживающая их интересы в информационном пространстве «зрада» , синхронно с российской пропагандистской машиной, генерируют идею необходимости смещения верховного главкома армии, президента и парламента страны, тем самым ослабить, обезглавить государство до критического предела, которым Россия оперативно воспользовалась в 2014 году, для оккупации Крыма и военно-террористического вторжения на восток Украины. Павел Нусс подчеркивает, что в случае повторения ситуации конца 2013-начала 2014 гарантированно предоставляют России возможность возврата Украины под контроль, в зону политического и экономического влияния.

По словам политолога, несмотря на давление всех этих регионалов, Савченко, Тимошенко, Саакашвили и остальных путинистов он уверен в сокрушительном провале этой шайки во главе с Путиным. Аналитик подчеркивает, что украинцы стали более политически сознательными, по сравнению с прошлыми годами. Люди оценивают небезуспешный результат деятельности президента, и в состоянии взвешивать все «за» и «против». Украинцы уважают Порошенко за мужественное решение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента разоренной и воюющей Украины . Он не испугался хаоса и ответственности за сохранение независимости суверенитета Украины, за возрождение Вооруженных Сил. Украина имеет достойного лидер, великий народ, сильную армию, а, значит, Украина имеет будущее, ради которого мы стремимся к объединению, а единая Украина – несокрушимая.
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