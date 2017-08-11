Известный блогер спрогнозировал летом 2013-го вооруженный конфликт в Украине

Известный украинский блогер и политический аналитик Павел Нусс в своем блоге пишет о том, что 11 августа 2013 у абсолютного большинства даже политизированных украинцев даже мысли не могло быть о революции, которая состоялась через 3 месяца и аннексию, российскую интервенцию в Крыму и вооруженную агрессию российских варваров. По словам блогера, уже тогда в своем блоге он сделал неутешительный прогноз о военном конфликте между Украиной и Россией.
Павел Нусс вспоминает, что в период с 2011-12 годов он начал писать микроблоги и краткие аналитические «записки», которые стали публиковать несколько популярных электронных информизданий. Были блоги о досрочном выводе ЧФ РФ с территории АРК, перевооружение этого же флота, подготовке Кремля к политическому террору против Украины, тайных переговорах Тимошенко с Клюевым во время ее заключения. «Не хочу казаться самоуверенным, но о войне Кремля против Украины и опасности назначения тогда еще малоизвестного для нас Суркова советником Путина, «громко», открыто и обоснованно заговорил я, и начал предупреждать об угрозах с начала того же 2013-го. К моему большому сожалению, большинство прогнозов и предупреждений впоследствии стали реальностью, и в Украине началась война за собственную свободу и независимость, с коварным и циничным врагом, варваром, который еще вчера для многих соотечественников был «братом», – написал Павел Нусс.
Он отмечает, что уже с июня царила нездоровая атмосфера в российско-украинских отношениях, была уверенность в том, что произойдет революция, Крым будет аннексирована, и настанет активная фаза вооруженного конфликта. Павел Нусс подчеркивает, что вспоминает все это для того, чтобы убедить украинцев не бояться говорить о своих чувствах и убеждения, особенно, когда речь идет о безопасности нас, людей, и угрозу для государства, чтобы политики, которые принимают стратегические решения, принимали во внимание аналитические отчеты блогеров, журналистов. Павел Нусс прогнозирует, что, как и в 2012-2013 он уверен, что Украина выстоит, победит агрессора, заставит варвара заплатить высокую цену, потому что у нас есть новая, реформированная армия, стратег и дипломат президент, всесторонняя международная поддержка и отважная украинская нация, которая в условиях единства способна не только выстоять, но и победить врага.