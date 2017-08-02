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После очередного вранья Саакашвили нельзя исключать, что он Саакашвили потерял связь с реальностью и действует рефлексивно, – Нусс

После очередного вранья Саакашвили нельзя исключать, что он Саакашвили потерял связь с реальностью и действует рефлексивно, – Нусс
Михаил Саакашвили опроверг информацию о том, что он заявлял о существовании оснований для заявлений президента США Дональда Трампа по саботажу Украиной его избирательной кампании. Об этом в своем блоге пишет украинский блогер и политический аналитик Павел Нусс.

По его словам, все мы видели позорные намерения Саакашвили заручиться поддержкой администрации Трампа за счет обвинений Украины в саботаже кампании Трампа. Это вранье Саакашвили зафиксировано на многочисленном видео, когда он налево и направо давал интервью.

«Мистер «Экс», то есть Саакашвили, оказался обычным лжецом и лузером, который может легко отказаться от своих слов, действий, принципов, которые у него искажены, друзей, страны и народа. Действительно, мне надоело писать об этом топ-фрике, который своими действиями все больше становится ближе к маргиналу, но должен и буду, принципиально, пока он будет выбирать действующую форму защиты и манипуляции», – написал Павел Нусс. Он пишет, что нельзя исключать тот факт, что Саакашвили потерял связь с реальностью, действует рефлексивно, и вполне может потребовать психологической и психиатрической медицинской помощи.
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