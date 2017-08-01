Тетка никак не может справиться с глубоко затяжным кризисом, который настал, похоже, в данном случае, аномально рано, – Нусс

Вчера и сегодня в Украине продолжается обсуждение нового сценического образа нашей землячки и поклонницы Путина, а также по совместительству российской певицы Лолиты Милявской. Известный украинский блогер и политический аналитик Павел Нусс на своей странице в соцсети Facebook задается вопросом, почему Лолита оказалась в центре внимания украинцев.
По словам аналитика, вряд ли найдутся те, кого бы могли удивить внешний вид, поведение, манера, мысли Лолиты. «Тетка никак не может справиться с глубоко затяжным кризисом, который настал, похоже, в данном случае, аномально рано. А может и вовсе женщина, родилась такой. Притрушенной. Ею она была практически всегда! Вытворяла адские вещи на публике и в узких кругах такие, что нашей Наде Савченко нужно еще поучится, хотя, ее успехи на пути нужно отметить. «Прогрессивный» у нас Надя», – написал Павел Нусс.
Он отмечает, что на самом деле надо прекратить смеяться с 53-летней Лолиты и ее мега пороков, пусть хоть бродит голой, пьяной. По мнению аналитика, главное, что нас должно волновать, чтобы наши артистки, артисты и прочие «таланты» так низко не пали, не заставляли нас краснеть из-за их неудержимого желания вывернуть «душу» через одно место. У нас такое бывает часто.