валюта
СпецтемаПредставление с Саакашвили уходит на второй план по сравнению с двумя другими тревожным новостями с Юга Украины, – политолог

Тетка никак не может справиться с глубоко затяжным кризисом, который настал, похоже, в данном случае, аномально рано, – Нусс

Тетка никак не может справиться с глубоко затяжным кризисом, который настал, похоже, в данном случае, аномально рано, – Нусс
Вчера и сегодня в Украине продолжается обсуждение нового сценического образа нашей землячки и поклонницы Путина, а также по совместительству российской певицы Лолиты Милявской. Известный украинский блогер и политический аналитик Павел Нусс на своей странице в соцсети Facebook задается вопросом, почему Лолита оказалась в центре внимания украинцев.

По словам аналитика, вряд ли найдутся те, кого бы могли удивить внешний вид, поведение, манера, мысли Лолиты. «Тетка никак не может справиться с глубоко затяжным кризисом, который настал, похоже, в данном случае, аномально рано. А может и вовсе женщина, родилась такой. Притрушенной. Ею она была практически всегда! Вытворяла адские вещи на публике и в узких кругах такие, что нашей Наде Савченко нужно еще поучится, хотя, ее успехи на пути нужно отметить. «Прогрессивный» у нас Надя», – написал Павел Нусс.

Он отмечает, что на самом деле надо прекратить смеяться с 53-летней Лолиты и ее мега пороков, пусть хоть бродит голой, пьяной. По мнению аналитика, главное, что нас должно волновать, чтобы наши артистки, артисты и прочие «таланты» так низко не пали, не заставляли нас краснеть из-за их неудержимого желания вывернуть «душу» через одно место. У нас такое бывает часто.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Супрун заявила о страшной находке в одной из больниц Днепра

Срочно: Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції
Важное за сутки
31 июл 2017
6882

Синоптик: готовьтесь к погодным сюрпризам, - наступают самые «злые» дни

С завтрашнего дня, с 1 августа, в Украину придет аномальная жара, которая распространится на все регионы страны. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке украинцев предупредила

31 июл 2017
5812

Журналист: Путин открыл путь для любителей «русского мира» из Украины

Павел Бондаренко, украинский журналист, на своей странице в Фейсбуке написал о том, что для украинцев, которые любят «русский мир», Путин открыл путь, подписав указ об упрощении получения гражданства

01 авг 2017
5412

«Их бомбил Киев»: популярный шоумен назвал Украину виновной в войне на Донбассе и оправдал аннексию Крыма

В интервью журналисту Дмитрию Гордону известный в Украине шоумен и композитор Владимир Быстряков заявил, что Россия не захватывала оккупированный Крым, а военные действия на Донбассе начали именно

Последние новости

Олег Пономарь объяснил, почему вышла заминка с подписанием Трампом закона о санкциях против РФ

Российских легкоатлетов прировняли к фашистам, запретив им как-либо ассоциировать себя с Россией

Тетка никак не может справиться с глубоко затяжным кризисом, который настал, похоже, в данном случае, аномально рано, – Нусс

Блогер: Путіну врешті має дійти, що Крим доведеться повернути – з вибаченнями і з Донбасу тихо вивести своїх «іхтамнетов»

Майку Пенсу рассказали, как Саакашвили преследуют в Грузии

NYT: Россия уже почувствовала весь негатив политики Путина

После Brexit граждане ЕС не смогут спокойно въезжать в Великобританию

Дипломат: искандеры в этот раз будут уже плакать…

Возмущенные парковщики в Киеве перекрыли Крещатик

Новые санкции США могут обвалить рубль и спровоцировать инфляцию в России – эксперты

После нового пакета санкций против России, Трамп пойдет на поставки вооружений Украине, – Березовец

Експерт навів шокуючі факти про енергозалежність України від Росії

Шкиряк: кто-то желает паспорт Мордора? Вперед!

Блогер: ценителям «встающей с колен» можно порадоваться, Путин поставил свой автограф еще под одним архиважным решением

Аваков пропонує позбавляти українського громадянства кожного, хто отримає російський паспорт

«Голый» комбинезон Лолиты взорвал соцсети

Эксперт: в Белом доме понятия не имеют, что такое Украина

Трамп підписав закон про нові санкції проти РФ

Необычное приложение бьет все рекорды популярности в Интернете

Дипломат: в перспективе 2-3 лет Украина имеет все шансы привлечь в бюджет миллиарды от Соглашения о свободной торговли с Канадой

 Новости за день