Нусс: Коломойський лобіює об'єднання Тимошенко і Саакашвілі проти президента Порошенко

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Для більшості українців вже давно не є секретом те, що олігарх Коломойський і його група в парламенті зацікавлені в поваленні влади президента Порошенко і проведенні в країні дострокових президентських виборів. Про це у своєму блозі пише відомий український політичний аналітик Павло Нусс.Він зауважує, як свідчать поінформовані джерела, саме ця тема стає ключовою під час переговорів Тимошенко і Коломойського в Женеві. Як пише Нусс, це не дивно, адже вся діяльність Тимошенко зосереджена на критиці політики президента і на пошуках союзників і альтернативних джерел фінансування її антипрезидентської діяльності. «На жаль, але крім колаборантів і російської агентури у Тимошенко в союзниках може виявитися Саакашвілі. Тому, за попередньою інформацією, Ігор Коломойський і група інших олігархів активно лобіюють об'єднання цих політичних сил в єдиний антипрезидентський фронт, мета якого полягає в дестабілізації політичної ситуації в Україні та забезпечення умов для повалення Порошенко і проведення дострокових виборів», – написав Павло Нусс.Аналітик наголошує, що у кожного є право приймати до уваги чи ні його думки, але, на його погляд, цей план написаний не Тимошенко чи Коломойським. Цей сценарій розроблений в Москві, і є альтернативною концепцією Путіна по дезінтеграції української державності і наступної окупації України.