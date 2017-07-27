Павел Нусс: никогда и ни за что патриот-президент не позволил бы себе такого рода шага



Известный украинский блогер и



«Какой же Саакашвили патриот Грузии, если смог отказаться от гражданства этой страны, которую возглавлял, «в пользу» Украины и у него мы не одни? Если быть совсем точным, он фактически предал саму суть грузинской национальной гордости и так далее. Никогда и ни за что патриот-президент не позволил бы себе такого рода шага. Я об этом думал и раньше, но слепая вера в искренность этого человека брала верх над рацио. Увы…», – написал Павел Нусс.



Он отмечает, что Саакашвили, действительно, сейчас нелегко жить с мыслью, что он сам себя лишил родины, доверия за ее пределами, но выход есть всегда. Всегда можно найти правильное слово, из кожи вон, но вместо разума им вновь обладает желание оправдать себя за счет нас, украинцев.

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Срочно: «Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян Известный украинский блогер и политический аналитик Павел Нусс на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что абсолютно правы те, кто усомнился в искренности и намерениях Михаила Саакашвили , который всем рассказывал, что искренне хочет позитивных изменений в Украине, называя себя патриотом нашей страны, при этом каких-то пять лет назад он рассказывал, что он может быть патриотом только Грузии.«Какой же Саакашвили патриот Грузии, если смог отказаться от гражданства этой страны, которую возглавлял, «в пользу» Украины и у него мы не одни? Если быть совсем точным, он фактически предал саму суть грузинской национальной гордости и так далее. Никогда и ни за что патриот-президент не позволил бы себе такого рода шага. Я об этом думал и раньше, но слепая вера в искренность этого человека брала верх над рацио. Увы…», – написал Павел Нусс.Он отмечает, что Саакашвили, действительно, сейчас нелегко жить с мыслью, что он сам себя лишил родины, доверия за ее пределами, но выход есть всегда. Всегда можно найти правильное слово, из кожи вон, но вместо разума им вновь обладает желание оправдать себя за счет нас, украинцев.