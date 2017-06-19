Аналитик: голодовка Березюка – привлечение внимания «Самопомочи» перед досрочными выборами львовского мэра

Глава парламентской фракции «Самопомич» Олег Березюк объявил голодовку в знак протеста против «мусорной блокады» Львова. Как пишет у себя в Facebook известный политический аналитик Павел Нусс, сам факт появления Олега Березюка сегодня в информационном поле – неприкрытая PR акция, которая видна невооруженным глазом.
По словам Павла Нусса, Березюк, с какого-то перепугу, решил начать псевдо протест у здания администрации Президента у парадного входа в здание, да и в момент физического отсутствия в здании самого президента, который, в отличии от этих местечковых политиканов отправился с официальным визитом к Трампу с конкретными задачами и предложениями оборонного, экономического и политического характера.
Как пишет Нусс, проблема львовского мусора должна решаться на уровне городской власти и мэра города Садового, который явно не справляется со своими прямыми обязанностями, и по этой причине должен подать в отставку. «Кстати, об отставке. Не исключено, что самым Садовым решение «слинять» от мусорной проблемы уже принято. Следовательно, бестолковая попытка «самонемичей» привлечь к своей партии наше внимание, это такая себе – подготовка к старту досрочных выборов львовского городского головы», – резюмировал эксперт.