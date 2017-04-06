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Нусс: трагедии 2005-2006 годов, в результате чего Путину удалось взять реванш над победой украинцев в 2004 году допустить нельзя

Нусс: трагедии 2005-2006 годов, в результате чего Путину удалось взять реванш над победой украинцев в 2004 году допустить нельзя
Политический аналитик Павел Нусс на своей странице в Facebook пишет о том, что факт появления в соцсетях группы «#Я_підтримую_Президента» не прошел незаметным для многих пользователей сети, в том числе и у так называемых топ-блогеров, экспертов и журналистов. По словам Павла Нусса, люди реагируют по-разному, что, собственно, есть абсолютно нормальным, но среди реакций есть и те, которые принято называть неадекватными. Можно принять критику решения о создании этой группы, можно игнорировать попытку высмеять ее, но на агрессию по отношению к участникам сообщества и тех украинцев, которые остались верными своему выбору в 2014, терпеть ни коем образом нельзя.

«Этих «докторов», которые испытывают необъяснымый дискомфорт при упоминании группы и всего, что связано с ее смыслом, «коробит» наша гражданская позиция, которую мы свободны высказывать и отстаивать. Эти люди, которые своей ненавистью к «порохоботам», как они называют всех, кто думает иначе, создают для России благоприятные условия для информационной интервенции. В этом вся проблема. Это результат «эффективной» антиукраинской пропаганды и информационной войны Кремля против президента Порошенко», – написал эксперт.

По словам аналитика, Порошенко был делегирован во власть в то время, когда происходил серьезный кризис государственности, экономической нестабильность и хаоса. Он нашел в себе мужество взять персональную ответственность за сохранение политической независимости и суверенитета Украины, за возрождение ВСУ, которые, в результате общих усилий нации и власти, стали нашей гордостью, армией национального спасения, если говорить лишь о оборонном секторе. «Если же вас не устраивает результат работы президента в контексте выполнения своих обязательств в качестве Верховного Главнокомандующего ВСУ и президента, тогда к своим критическим замечаниям, если это можно назвать так, приложите и альтернативные решения той или иной проблемы, но убедительно прошу вас сохраняйте здравый смысл, и прекратите делить общество по навязанным извне критериям. Помните о том, что без нашего мандата доверия, президенту будет сложнее удержать позиции в военно-политической и дипломатической схватке с Путиным», – подытожил Павел Нусс.
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