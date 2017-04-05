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Нусс: вопрос не в том, как мы относимся к личности Порошенко, а в том сможем ли мы достойно ответить Кремлю и сохранить страну

Нусс: вопрос не в том, как мы относимся к личности Порошенко, а в том сможем ли мы достойно ответить Кремлю и сохранить страну
Известный украинский политический аналитик Павел Нусс на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что, когда так называемая украинская оппозиция, не говоря уже о коллаборационистах, заявляет о том, что власть и президент страны в частности демонстрируют свою неэффективность на занимаемых постах, складывается такое впечатление, что многие забывают, с чем сегодня украинской власти и народу Украины пришлось столкнуться.

По словам аналитика, важно напомнить, в первую очередь самым опальным критикам, о том, что президенту и правительству нужно было возглавить страну в нелегкий период интервенции террористической армии России в Украину, оккупация значимой территории и населения Донецкой и Луганской областях, аннексия Крыма, вооруженного захвата промышленных объектов украинских бюджетообразующих предприятий в зонах действия временной оккупации. При этом оппозиция уже забыла о постоянной террористической угрозе и попытках организации диверсий на стратегических, энергоатомных станциях, повышенной угрозе физической ликвидации политических лидеров Украины и убийстве свидетелей преступлений Путина и Януковича, не помнят коллаборанты нависающей угрозы континентального и межконтинентального конфликта по инициативе невменяемого Кремля, кажется детской нынешней оппозиции антиукраинская политическая пропаганда и глобальная информационная война России против Украины.

«Когда я говорю о том, что нашей армии, правительству и президенту страны необходимо наше понимание и поддержка, я не имею ввиду личности. Вопрос не в том, как мы относимся к личности Порошенко, а в том, как мы относимся к перспективам нашего государства и к тому, сможем ли мы в итоге достойно ответить на выше приведенные цивилизационные вызовы. Для меня этот вопрос был важен тогда, сейчас и будет важен завтра», – подытожил Павел Нусс.
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