валюта
СпецтемаПрезидент США прокомментировал разговор с Петром Порошенко

Нусс: визит Тимошенко в США скоординирован с Москвой

Нусс: визит Тимошенко в США скоординирован с Москвой
Известный политический эксперт Павел Нусс на своей странице в Facebook пишет о том, что в политических и экспертных кругах активно обсуждается тема цели вашингтонского визита Тимошенко, в ходе которого политик потерпела репутационное поражение, которое выдала за успех и персональное достижение, неудачно использовав встречу сомнительного характера с президентом США в политических целях.

По мнению Павла Нусса, первая цель визита Тимошенко не является ничем другим, как основообразующим политическим фактором в ее попытке реанимировать рейтинговый потенциал в середине нашей страны. Аналитик подчеркивает внимание, что в этой цели главный акцент на слове «попытке». «Вторая цель: существует убедительное мнение о том, что визит Тимошенко в США четко скоординирован с ее политическими партнерами в Кремле, которые в данный момент являются ситуативными союзниками в борьбе с президентом Украины Петром Порошенко. По данным некоторых экспертов, которые для меня являются авторитетами, и которым я доверяю, Юлия Тимошенко использовала контакты с клерками Белого дома для дискредитации украинской власти и лично президента Порошенко», – написал Павел Нусс.

По его словам, уточнить или опровергнуть эту информацию в центрштабе на Туровской отказываются, и остается надежда на добросовестность отдельных лиц, состоящих в лобби-группе Тимошенко, которые «сольют» информацию влиятельным американским СМИ, а этого стоит ожидать. В случае подтверждения информации о деструктивной деятельности Тимошенко за пределами нашей страны, которые срабатывают против достижений украинской дипломатии, Юлия Тимошенко должна ответить, и в этот раз понести не только политическую ответственность.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Информация проверена почти на 100%: Тимошенко использовала свои две минуты с Трампом, чтобы облить грязью Украину

Срочно: Блогер резко ответил российской «красной шапочке», которая назвала уродами украинцев, обстреливающих людей
Важное за сутки
05 фев 2017
28340

Информация проверена почти на 100%: Тимошенко использовала свои две минуты с Трампом, чтобы облить грязью Украину

Известный украинский политический эксперт Тарас Черновил на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что благодаря западным партнерам появилась информация, которую нужно еще тщательно

05 фев 2017
23990

Савченко призналась, что её хотели завербовать в российской тюрьме

Депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала «112 Украина» рассказала о своих президентских амбициях, а также прокомментировала распространённое среди украинцев мнение о том, что она

06 фев 2017
9335

Эксперт: Трамп уже договорился с Путиным, Донбасс будет возвращен Украине, Крым останется русским

Известный израильский политический эксперт Соломон Манн на своей странице в Facebook пишет о том, что весь мир уже понял, что от Дональда Трампа не будет сюрпризов и он ведет себя именно так, как он

Последние новости

У Сімферополі почали розповсюджувати листівки з дискредитацією Кремля (фото)

Хуг: І бойовики, і ЗСУ використовують населені пункти для ведення вогню

Нусс: визит Тимошенко в США скоординирован с Москвой

Хуг розповів, чи могла СММ ОБСЄ спровокувати ескалацію на Донбасі

Джонсон зробив різку заяву щодо санкцій проти Росії

Кремль задели слова американского журналиста Fox News о «Путине-убийце»

Новини з зони АТО за минулу добу (05.02.17)

Тимчук: У Москві активно шукають "добровольців" у "ДНР"

В Кремлі з позитивом поставилися до майбутньої зустрічі Трампа з Порошенком

Вибрали трьох фіналістів на посаду глави НП, яких представлять Авакову

У Донецьку відновила роботу раніше обстріляна фільтрувальна станція

Боровий знайшов для "нездорового" Путіна психотерапевта

В обмін на гроші: бойовики назвали умову відведення артилерії з-під будинків жителів Донецька

Политолог: Трамп четко назвал конфликт на востоке Украины международным, одной из сторон которого есть РФ

ГУР: Росія готується до масштабних провокацій на Донбасі

Експерт назвав єдиний шлях недопущення в Україні другого Придністров’я

"Буде нашим": Порошенко доведе Трампу, що Росія - це агресор

В ПАРЄ дали оцінку перспективам членства України в ЄС

Бойовиків "ДНР" "косить" епідемія. Лікарні не справляються

Джемілєв про відмову Путіна від Криму: Це буде харакірі

 Новости за день