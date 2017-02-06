Нусс: визит Тимошенко в США скоординирован с Москвой

Известный политический эксперт Павел Нусс на своей странице в Facebook пишет о том, что в политических и экспертных кругах активно обсуждается тема цели вашингтонского визита Тимошенко, в ходе которого политик потерпела репутационное поражение, которое выдала за успех и персональное достижение, неудачно использовав встречу сомнительного характера с президентом США в политических целях.
По мнению Павла Нусса, первая цель визита Тимошенко не является ничем другим, как основообразующим политическим фактором в ее попытке реанимировать рейтинговый потенциал в середине нашей страны. Аналитик подчеркивает внимание, что в этой цели главный акцент на слове «попытке». «Вторая цель: существует убедительное мнение о том, что визит Тимошенко в США четко скоординирован с ее политическими партнерами в Кремле, которые в данный момент являются ситуативными союзниками в борьбе с президентом Украины Петром Порошенко. По данным некоторых экспертов, которые для меня являются авторитетами, и которым я доверяю, Юлия Тимошенко использовала контакты с клерками Белого дома для дискредитации украинской власти и лично президента Порошенко», – написал Павел Нусс.
По его словам, уточнить или опровергнуть эту информацию в центрштабе на Туровской отказываются, и остается надежда на добросовестность отдельных лиц, состоящих в лобби-группе Тимошенко, которые «сольют» информацию влиятельным американским СМИ, а этого стоит ожидать. В случае подтверждения информации о деструктивной деятельности Тимошенко за пределами нашей страны, которые срабатывают против достижений украинской дипломатии, Юлия Тимошенко должна ответить, и в этот раз понести не только политическую ответственность.