Нусс: Семенченко, Парасюк действуют по тем сепаратным идеям, которые транслирует Надя Савченко

Известный украинский политический аналитик Павел Нусс на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что Украина действительно нуждается в решении проблем торговых и других отношений с временно-оккупированными территориями украинского Донбасса, в частности ликвидации возможной контрабанды, но такие стратегические решения, как блокирование товарного сообщения с Луганской и Донецкой областями должны приниматься не в кабинете Львовского городского головы, а в кабинете премьер-министра, президента и СБУ.
«Эти задачи в их компетенции, и использование ветеранов антитеррористической операции и отдельных депутатов парламента исключительно в узко корпоративных и партийных целях региональной политической группы – недопустимо, как это делает Семенченко-Гришин, Парасюк и другие. Их тактика и методы абсолютно идентичны тем сепаратным идеям, которые транслирует Надя Савченко», – отметил Павел Нусс.
По его словам, самоуправство и «махновщина» депутатов фракции Садового и их политических союзников вредит правительственной программе деоккупации ОРДЛО, и наносит урон национальным интересам Украины. «Следовательно, Садовой должен дать политическую оценку Семенченко-Гришину, публично, и немедленно написать заявление об отставке с поста мэра Львова, по причине тотальной неэффективности исполнения обязанностей на этом посту», – считает Павел Нусс.