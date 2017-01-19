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Нусс: хорошие новости для Украины: Пентагон вскоре возглавит «Бешеный пес» Джеймс Мэттис

Нусс: хорошие новости для Украины: Пентагон вскоре возглавит «Бешеный пес» Джеймс Мэттис
Кандидатура на пост главы Пентагона, генерал корпуса морской пехоты США, бывшего командующего Межвидового командования вооруженных сил США Джеймса Мэттиса была одобрена Комитетом по делам вооруженных сил Сената США. За него проголосовали 26 из 27 сенаторов комитета, и регламентируемая процедура окончательного одобрения его кандидатуры голосами всего состава Сената пройдет после инаугурации Дональда Трампа.

«Мэттис выдвинут на пост главы Пентагона новоизбранным президентом США Трампом, и это стратегически важное для Украины кадровое решение является индикатором того, что негативных для нас изменений внешнеполитического курса США, на более лояльный и союзнический формат отношений с Кремлем – ожидать не стоит», – прокомментировал политический аналитик Павел Нусс.

По его словам, авторитетный и уважаемый в украинских общественно-политических кругах сенатор Джон Маккейн неоднократно высказывался в поддержку кандидатуры Мэттиса, и данная позиция друга и партнера Украины показательна, учитывая последовательную проукраинскую позицию самого сенатора Маккейна, собственно, его нетерпимость к агрессивным действиям Москвы.

«Бешеный пес», «Воин-монах», «Хаос» – эти прозвища генерал Мэттис получил из-за своей жесткости и бескомпромиссности с военными противниками, с которыми он имел дело в ходе участия в легендарных операциях, таких как «Буря в пустыне», «Несокрушимая свобода», Афганской и Иракской воин. Потенциальный глава оборонного ведомства США Мэттис выступил за оказание помощи Украине для поддержки нашего суверенитета и борьбы с российской агрессией, и есть основания доверять его обещаниям. Агрессивный кремлевский морально-деградированный карлик явно, такой перспективой «Американского ястреба» расстроен, зол, и кашляет тихонько в тряпочку», – подытожил Павел Нусс.
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