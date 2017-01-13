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Павел Нусс: Байден заверит Украину в неизменности проукраинского курса Соединенных Штатов

Павел Нусс: Байден заверит Украину в неизменности проукраинского курса Соединенных Штатов
Информация о визите вице-президента США Джо Байдена в Украину 16 января подтверждается официальными источниками обеих государств. По словам политического аналитика Павла Нусса, несмотря на то, что детали программы визита пока еще не обнародованы, можно сказать однозначно, что этот визит будет иметь дружеский характер, без прогнозируемой некоторыми любителями «зрады» «критики по итогам сотрудничества».

Павел Нусс считает, что предстоящий визит – свидетельство того, кто и насколько в США близок к Украине, и искренне переживает за судьбу и успех нашего государства. «Именно Байден является тем политиком-тяжеловесом в США, которого с уверенностью можно назвать главным лоббистом интересов Украины, и о его тесном сотрудничестве с президентом Украины, думаю, стоит лишний раз напомнить», – отметил Павел Нусс.

Эксперт отмечает, что высшая политическая элита, как в Украине, так и в США информированы о том, насколько тесные партнерские и, главным образом, дружеские отношение Порошенко и Байдена повлияли на значительное расширения стратегического сотрудничества между США и Украиной.

Павел Нусс спрогнозировал, что Байден в ходе своего визита не только, дополнительный раз, проявит политическую солидарность с президентом и Украиной, но и заверит украинское руководство и наш народ о неизменности проукраинского курса Соединенных Штатов, несмотря на смену главы Овального кабинета.
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