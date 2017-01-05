Нусс: Саакашвили использует те же самые методы политической пропаганды, что и Кремль

Известный политический эксперт Павел Нусс раскритиковал очередной эмоциональный выпад Михаила Саакашвили, который назвал украинскую власть, полюбившимся для себя словом, «барыги». По мнению Нусса, для каждого человека, который считает себя гражданином Украины, являются жутко оскорбительными слишком уж резкие выпады иностранных и «временно отечественных» политиков в сторону Верховного главнокомандующего.
«Практически каждый день мы становимся свидетелями чудовищно-унизительных заявлений популистов, основанных, как показала практика, на собственном нездоровом воображении и банальной жажде власти и с каждым днем все эти обвинения становятся все абсурднее и наглее. Конкретно сейчас речь идет об очередном заявлении экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который в грубой, наглой форме, назвал в своем посте главу государства «главным барыгой», – написал Павел Нусс в Facebook.
Саакашвили обвинил администрацию Порошенка в бредовых информационных войнах против своей квазипартии, в блокировании доступа к СМИ и широкой зрительской аудитории и так далее. По мнению эксперта, при этом на всех доступных для Саакашвили площадках он продолжает регулярно фантазировать, манипулировать, гнобить и унижать не столько Порошенко, сколько самих украинцев, смеясь над нами за наше право, выбор, обязанность.
«Политическая конкуренция и критика должны присутствовать и обязаны быть в демократическом государстве, но сейчас уже речь идет не о критике и здоровой политической конкуренции, а о попытке отдельной политической группы навязать украинцам комплекс неполноценности, разочарование и стыд за свой сознательный выбор. Более того, эти тезисы, которые использует когда-то многоуважаемый мной Саакашвили, идентичны российской пропаганде, одна из целей которой – деморализация украинского общества и армии», – отметил Павел Нусс.
По его словам, используя термины: «барыга», «вальцман» по отношению к Порошенко, Саакашвили сознательно «играет» на стороне агрессора, используя методы Кремля в информационной войне. При этом Саакашвили забывает, что именно Порошенко стал тем человеком, который сознательно возглавил государство в период военной агрессии и оккупации территорий, который сумел заложить основы для реформирования армии и эффективной обороны.
Павел Нусс призвал Саакашвили, отказаться от ситуативного сотрудничества с российской пропагандой, используя оскорбительный и унизительный характер борьбы за власть, борьбы против президента, или отказаться от украинского гражданства и тем более – от амбиций политической реализации планов за счёт украинцев.