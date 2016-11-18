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Эксперт: Тимошенко потеряла контроль над Савченко

Эксперт: Тимошенко потеряла контроль над Савченко
По словам политического аналитика Павла Нусса, Тимошенко хотела бы повлиять на члена своей фракции Надежду Савченко, но не может, так как Савченко находится в «Батькивщине» по квоте Виктора Медведчука и получает указания не с улицы Туровской, а непосредственно от кума Путина.

По словам эксперта, главная же проблема для Юлии Тимошенко состоит в том, что Савченко бежит впереди паровоза, разрушая умеренный темп реализации того же плана Кремля по делегитимизации украинской власти. Если бы воля Юлии Тимошенко, то она бы уже давно указала Савченко на ее место и заставила бы петь под одну скрипку, но в данном случае у Савченко и Тимошенко разные кремлевские кураторы, хоть задача у них и одна. Пока Савченко не «слили», она неуправляема Тимошенко. Поэтому пока Савченко «скачет» по майданах и отведывает сепаратистов, политтехнологи рисуют Тимошенко свой план игры. Он состоит в том, чтобы бить по трех направлениях: системно критиковать дипломатическую стратегию Президента Порошенко и его Мирного плана, придерживать реформы Гройсмана, используя заезженные фразы – «тарифний генацид», «генацид аграрієв та селян» и многое другое, считает Павел Нусс.

По его словам, несмотря на все упорства Тимошенко и Савченко на протяжении двух лет Путину так и не удалось начать контролировать власть в Киеве, а значит – избрание новой власти в Украине может пройти только демократическим путем, который прописан в Конституции Украине, а не плане Путина.
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