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Нусс: Порошенко, в отличи от Тимошенко, не ведет переговоры с Путиным в формате «тет-а-тет»

Нусс: Порошенко, в отличи от Тимошенко, не ведет переговоры с Путиным в формате «тет-а-тет»
Как передает replyua.net, известный политический обозреватель Павел Нусс на своей странице в Facebook прокомментировал заявление лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, которая ранее выразила возмущение тем, что часть протоколов с переговоров в «нормандском формате» якобы засекречена, и потребовала их немедленного обнародования.

«Я не хотел комментировать требования Тимошенко обнародовать «тайные договоренности» в Берлине, так как таких априори не может быть, учитывая характер и сложность обсуждаемых тем в ходе этих переговоров. Юлия Тимошенко забывает о том, что Президент Петр Порошенко не ведет переговоры с Путиным в формате «тет-а-тет» , в отличии от Тимошенко, которая неоднократно проводила переговоры с Путиным за закрытыми дверями, и подробности этих (газовых) переговоров не знало и не знает даже самое близкое окружение Тимошенко, кроме Андрея Портнова, который юридически сопровождал эти переговоры, и который, напомню, бежал в Россию после Революции Достоинства, как член команды Януковича», – отметил Павел Нусс.

Так что, Тимошенко может успокоиться, и перестать будоражить общество своими фантазиями, и не выставлять украинский парламент на посмешище в глазах международного сообщества, резюмировал эксперт.

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