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Нусс: Оппоблок дает новый повод Кремлю для усиления информационной войны против Украины

Нусс: Оппоблок дает новый повод Кремлю для усиления информационной войны против Украины
Юлия Левочкина, которая является членом Парламентской ассамблеи Совета Европы по квоте «Оппозиционного блока», предлагает признать «системное нарушение Украиной прав человека из-за некачественного расследования событий на Майдане и одесской трагедии 2 мая 2014 года». Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает политический аналитик Павел Нусс, передает replyua.net.

«Для понимания сути дела, хотелось бы напомнить Юлии о неопределенности роли ее брата и экс-главы администрации Януковича в брутальном разгоне студентов Евромайдана, который послужил толчком к дестабилизации, и в последствии – к гибели героев Небесной Сотни. Также хочу обратить внимание на то, что сомнительная инициатива Левочкиной в ПАСЕ это еще и сигнал для начальника управления специальных расследований Главного следственного управления ГПУ Сергея Горбатюка, который расследует преступления, совершенные против Майдана и позицию которого так яро отстаивает «антикоррупционер» Лещенко и Ко», – написал Павел Нусс.

По его мнению, бездействия Горбатюка дает повод коллаборантам для дипломатических маневров против Украины на полях ПАСЕ, и это недопустимо. «Не думаю, что «резолюция Левочкиной» будет включена в повестку дня ПАСЕ, но сама инициатива уже дает повод Кремлю и его сателлитами в ЕС для усиления информационной войны против Украины и демократической власти. Горбатюк, в свою очередь, должен ускорить движения к цели», – подытожил аналитик.

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