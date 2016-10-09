Нусс: Мирный план Президента опять не нравится пророссийской оппозиции в парламенте

Минскому процессу альтернативы нет, но, к огромному сожалению, мирный план Президента Украины снова и снова поддается атаке со стороны пророссийской оппозиции в украинском парламенте. Савченко заявила о том, что Минск – это «тупик». В свою очередь и Мустафа Найем поделился неподтвержденной информацией о том, что наши западные партнеры готовы пойти на ряд компромиссов с Россией за счет интересов Украины. Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский аналитик Павел Нусс, передает replyua.net.
«Ну, вот действительно, Россия регулярно предлагает и даже требует в ходе переговоров включить в протокол абсурдные модели компромиссов, но это не говорит о том, что украинская сторона соглашается на эти и другие аналогичные условия. Нагнетание истерии сейчас излишне. Дипкорпус работает, вырабатывает соответствующий украинскому национальному интересу пакет, судьба которого зависит от целого ряда политико-дипломатических процедур и будет определена после очередного и тяжелого раунда переговоров сторон», – пишет Павел Нусс.
По его словам, нет сомнений, что лобби-группы обеих сторон используют всевозможные контакты для обеспечения политической поддержки позиций, на самом наивысшем уровне. Более того. Минскому процессу альтернативы на сегодня нет, а поиск новых переговорных форматов пролонгирует конфликт с весьма непредсказуемыми последствиями.
Павел Нусс, призвал «информаторов» воздержаться от обнародования сомнительных выводов, которые способны навредить роботе украинской дипломатии и Президента страны. «Я более чем уверен в том, что Администрация Президента Петра Порошенко и ведомство министра Климкина обнародовали бы противоречащий настроениям общества проект требований или предложений в рамках переговоров для дальнейшего его широкого общественного обсуждения и политического диалога. Но такого нет. «Зрада» опять бьет мимо», – считает Нусс.
Пост Найема «жесткий Минск» и атаки на процесс со стороны представителей фракции Тимошенко и Садового преследуют политтехнологические цели, и определенно имеют свою целевую аудиторию, подытожил Павел Нусс.
Горячая тема: Арестович: война между РФ и США завершится через сутки
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter