Нусс: Розрив дипломатичних відносин з РФ поставить під загрозу звільнення наших полонених

Як передає replyua.net, український політичний аналітик Павло Нусс пояснив, чому ідея парламенту про розрив дипломатичних відносин з РФ сьогодні більш ніж не актуальна і не зупинить Путіна.
«Україна ще на початку російської агресії, в березні 2014 року мала розірвати дипломатичні, економічні та політичні відносини з Російською Федерацією, але цього зроблено не було через відсутність координації і комунікацій між органами перехідної державної влади. Так багато й інших чинників відіграли певну роль в цьому, в тому числі і не публічні домовленості Тимошенко, яка мала колосальний вплив на формування політики до президентських виборів, з російською владою», - вважає Павло Нусс.
За його словами, з огляду на те, що сьогодні все ж гіпотетично існує можливість ініціативи парламенту щодо запровадження візового режиму, а потім і розриву дипвідношень, то можу сказати з упевненістю, що цей крок вже не є принциповим, як для України, так і для Кремля.
«Розірвання дипломатичних стосунків і введення візового режиму з РФ не вплине на стратегічний план Путіна по Україні. Більш того, це виключить дипломатичний механізм звільнення полонених і заручників, які ще залишилися в руках Москви. Також хочу нагадати і про сотні тисяч, мільйонів українських громадян, які живуть і працюють в РФ. Денонсація договору про дипломатичне представництво України в РФ або введення «візрежуму» автоматично позбавляє українців в РФ консульського патронату і захисту їх прав і свобод з одного боку, з іншого – створює величезний шлейф проблем з їх реєстрацією. Ми в принципі відмовляємося від них, надаючи Кремлю ексклюзивне право використовувати українських мігрантів в пропагандистських цілях проти же України», – наголошує Нусс.
По-друге, виникають великі сумніви в тому, що ініціатива про розрив дипвідношень з РФ цілеспрямована на сценарій, який колаборанти обов'язково використають в боротьбі проти України і Президента Порошенко.
«Президент Петро Порошенко, на мій погляд, політично обмежиться в підтримці даної ініціативи, враховуючи конституційні гарантії, які він зобов'язаний надавати громадянам України, в тому числі і мігрантам за кордоном. Відповідно, опоненти Президента і міністра закордонних справ використають послідовну позицію проти них же, надаючи широкій громадськості альтернативні мотиви, намагаючись завдати удару по їх репутації. Адже саме рішення приймається на урядовому рівні. Рішення або ухвала парламенту про розрив дипвідношень має лише рекомендаційний характер, і може дати привід для міжвідомчого конфлікту», – вважає Павло Нусс.
На його переконання, розрив дипломатичних відносин з РФ фактично ставить під загрозу деокупацію анексованого Криму дипломатичним і політичним методом, відкриваючи ймовірність лише збройного вирішення конфлікту, а візовий режим створює глобальну проблему з питання міграції кримчан. Візовий режим з РФ не зупинить Путіна. Путіна зупинить українська стратегія, яку ретельно виробляє український дипломатичний корпус.
«Я можу зрозуміти, і розумію громадян, які у вимогливій формі висловлюють свою думку щодо «дипломатичного розлучення» з агресором, але важливо зрозуміти, що саме емоції не нададуть нам можливість виграти інформаційну, дипломатичну війни з РФ, тому давайте думати стратегічно. Це заклик», – підсумував Павло Нусс.
Горячая тема: Канада предъявила ультиматум России
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter