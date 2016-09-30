Эксперт рассказал, кто из политиков дублирует политтехнологии запрещенной КПУ

Политический аналитик Павел Нусс считает, что инициатива Юлии Тимошенко о референдуме по земельному вопросу, банальная и неуклюжая политическая технология, которая используется в борьбе за электорат в сельской местности и симпатии фермеров. Этот путь из года в год неуклюже использовала запрещенная в Украине Коммунистическая партия, цитирует эксперта replyua.net.
По его словам, эта технология активно использовалась пророссийскими политическими партиями в Украине, среди которых КПУ Симоненко и ПСПУ Витренко, и Тимошенко наследовала этот прием, который является манипулятивным и опасным для привлечения инвестиций в сельскохозяйственную отрасль.
«Традиционно, Тимошенко предлагает провести так называемый референдум перед возможными выборами, и ее мотивы вполне понятны, хоть и примитивны. Так, в 2014 году Юлия Владимировна предлагала провести референдум по вступлению или невступлению Украины в НАТО. Эта идея провалилась с треском, так как многие эксперты оценили возможность этого референдума, и пришли к выводу, что сама идея подкреплена внешним фактором. Кремля, что уж тут скрывать?!», – написал Павел Нусс.
По его убеждению, и этот «земельный референдум Тимошенко» является не украинским сценарием, реализация которого направлена на мобилизацию электората Тимошенко с одной стороны, и на отпугивание потенциальных инвесторов в сельхоз отрасли, среди которых, в том числе, и друг Украины, враг Кремля Дж. Сорос.
«Повторю еще раз: Юлия Тимошенко палит контору. Решили не стесняться? Так давайте уже долгожданное – «Вова введи воска. Хи-хи». Ждем и не разу не удивимся», – резюмировал Нусс.
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