Нусс: МВФ і США підтримують президентську «Стратегію 2020» - тепер справа за українцями

Міністр торгівлі США Пенні Пріцкер, яка сьогодні прибула в Україну з офіційним робочим візитом, запевнила українців в тому, що США і МВФ і надалі мають намір надавати підтримку Президенту, уряду, Україні, цитує політичного аналітика Павла Нусса replyua.net.
За його словами, Пенні Пріцкер – особистість досить компетентна, щоб робити такі серйозні заяви, тому що вона член команди Президента Барака Обами, безпосередньо наближена до самого лідера США. «І що головне: її слова говорять про те, що ми з вами десь помиляємося, надмірно критикуючи курс Президента і уряду. Упевнений, пані Пріцкер цілком поінформована про економічне і політичне становище в Україні, і в силу зрозумілих причин оцінює його об'єктивно позитивно», - зазначив Нусс.
Аналітик висловив припущення, що, можливо, багатьом з нас, українців, варто задуматися над тим, щоб перестати йти за порожніми гаслами популістів в нашому парламенті, тоді і державі буде легше зосередитися на реалізації президентської «Стратегії 2020», яка, до речі, відверто кажучи, має дуже позитивні відгуки наших союзників і партнерів у всьому світі.
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