валюта
СпецтемаПавло Правий: Зачистка в «ЛНР» – спроба відрубати кінці, які ведуть до Юлії Тимошенко

Нусс: МВФ і США підтримують президентську «Стратегію 2020» - тепер справа за українцями

Нусс: МВФ і США підтримують президентську «Стратегію 2020» - тепер справа за українцями
Міністр торгівлі США Пенні Пріцкер, яка сьогодні прибула в Україну з офіційним робочим візитом, запевнила українців в тому, що США і МВФ і надалі мають намір надавати підтримку Президенту, уряду, Україні, цитує політичного аналітика Павла Нусса replyua.net.

За його словами, Пенні Пріцкер – особистість досить компетентна, щоб робити такі серйозні заяви, тому що вона член команди Президента Барака Обами, безпосередньо наближена до самого лідера США. «І що головне: її слова говорять про те, що ми з вами десь помиляємося, надмірно критикуючи курс Президента і уряду. Упевнений, пані Пріцкер цілком поінформована про економічне і політичне становище в Україні, і в силу зрозумілих причин оцінює його об'єктивно позитивно», - зазначив Нусс.

Аналітик висловив припущення, що, можливо, багатьом з нас, українців, варто задуматися над тим, щоб перестати йти за порожніми гаслами популістів в нашому парламенті, тоді і державі буде легше зосередитися на реалізації президентської «Стратегії 2020», яка, до речі, відверто кажучи, має дуже позитивні відгуки наших союзників і партнерів у всьому світі.

Горячая тема: Кирило Сазонов: Для Кремля сьогодні один з чорних днів у році
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Хто розбомбив гуманітарну колону поблизу Алеппо?

Геращенко розповіла як бореться з російською пропагандою в Австрії

В Италии снижен пенсионный возраст и повышены пенсионные выплаты

Росія уріже пайок: терористів з Л/ДНР тепер не фінансуватимуть

Судья, критиковавший судебную систему Омана, арестован

Навіть не дивує: чергове хамство від Захарової

Нусс: МВФ і США підтримують президентську «Стратегію 2020» - тепер справа за українцями

У Москві вже вивішують українські прапори (відео)

Блогер: Росія – вбивця громадян ЄС!

США підтримують висновки слідчих по МН-17

Навальный: Росссия виновата и должна признаться, но ИхТамНебыло

Комаровский: 10 фактов, которые нужно знать об ОРВИ

Перший пішов? Британія притягне свого громадянина до відповідальності за допомогу терористам на Донбасі

Определен наиболее вероятный победитель президентской гонки во Франции

Американський Конгрес хоче подолати президентське вето

У селах Харківської області через смертельні отруєння ввели «сухий закон»

Каталония проведет референдум о независимости от Испании

Керррі пригрозив Лаврову припиненням співпраці

Російський «Алмаз-Антей» придумав нову брехню, аби уникнути відповідальності за МН-17

Люди готують акції протесту проти виведення українських військ зі Станиці Луганської

 Новости за день