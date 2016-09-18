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Харківський рейд ГПУ – це не політичний прес на Кернеса і Добкіна, а масштабний рейд на бандформування – Нусс

Харківський рейд ГПУ – це не політичний прес на Кернеса і Добкіна, а масштабний рейд на бандформування – Нусс
Нещодавні візити ГПУ та СБУ до Харкова свідчать про те, що між Президентом України і його парламентською фракцією немає, і не може бити ніяких політичних домовленостей, не кажучи вже про створення альянсу з «Опозиційним блоком» в стінах парламенту, який все частіше шукає підтримку та захист під крилом «Батьківщини» та радикалів Ляшка, цитує слова політичного аналітика Павла Нусса replyua.net.

Геннадій Кернес і Міхалі Добкін проходять як підозрювані в кримінальному розслідуванні справи про незаконне виділення земельних ділянок на суму понад 4 мільярди гривень. Безумовно, це не політичний прес на Кернеса і Добкіна, а масштабний рейд ГПУ на бандформування національного рівня, і те, що в операції задіяно понад 150 працівників Прокуратури з різних регіонів України – тому підтвердження, наголошує Нусс.

На його переконання, справа матиме особливе значення для Прокуратури, тому що регіон потребує відновлення справедливості, більш того, рейд має підтримку еліти регіону. Звичайно ж, багато що залежить від Суду, і якщо Суд стане на бік Закону і винні понесуть кримінальну відповідальність і будуть позбавлені волі.

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