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Олег Пономарь объяснил, как РФ использует схему 90-ых, убивая сотни мирных людей

Олег Пономарь объяснил, как РФ использует схему 90-ых, убивая сотни мирных людей
В испанской Барселоне фургон наехал на людей на очень популярной среди туристов улице Рамбла. Рядом с местом событий очевидцы слышали стрельбу. Полиция Каталонии подтвердила информацию о 13 погибших. Также, около 100 пострадавших обратились в больницы. Комментируя новость в соцсети Facebook известный украинский блогер Олег Пономарь отметил, что многие пользователи соцсетей задаются вопросом, почему именно Барселона была выбрана для очередного кровавого теракта. По мнению блогера, выбор Барселоны абсолютно ни с чем не связан.

Как пишет Олег Пономарь, город может быть абсолютно любой – Париж, Ницца, Лондон, Брюссель, Барселона и так далее. «ИГИЛ, который управляется из Москвы, проводит теракт, берет на себя ответственность либо не берет, но оставляет следы, это тоже не столь важно. Далее следует заявление из РФ – Запад должен привлечь РФ для борьбы с международным терроризмом, ведь у РФ есть рычаги влияния на ИГИЛ, так они говорят Западу и это, естественно, правда», – написал Олег Пономарь.

Он добавляет, что далее Запад дает согласие на такую помощь, после чего РФ заявляет, а как же мы вам поможем, если вы на нас санкции постоянно накладываете? Вот тут-то все и становится ясным, как белый день. Простая схема из 90-х.
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