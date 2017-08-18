Олег Пономарь объяснил, как РФ использует схему 90-ых, убивая сотни мирных людей

В испанской Барселоне фургон наехал на людей на очень популярной среди туристов улице Рамбла. Рядом с местом событий очевидцы слышали стрельбу. Полиция Каталонии подтвердила информацию о 13 погибших. Также, около 100 пострадавших обратились в больницы. Комментируя новость в соцсети Facebook известный украинский блогер Олег Пономарь отметил, что многие пользователи соцсетей задаются вопросом, почему именно Барселона была выбрана для очередного кровавого теракта. По мнению блогера, выбор Барселоны абсолютно ни с чем не связан.
Как пишет Олег Пономарь, город может быть абсолютно любой – Париж, Ницца, Лондон, Брюссель, Барселона и так далее. «ИГИЛ, который управляется из Москвы, проводит теракт, берет на себя ответственность либо не берет, но оставляет следы, это тоже не столь важно. Далее следует заявление из РФ – Запад должен привлечь РФ для борьбы с международным терроризмом, ведь у РФ есть рычаги влияния на ИГИЛ, так они говорят Западу и это, естественно, правда», – написал Олег Пономарь.
Он добавляет, что далее Запад дает согласие на такую помощь, после чего РФ заявляет, а как же мы вам поможем, если вы на нас санкции постоянно накладываете? Вот тут-то все и становится ясным, как белый день. Простая схема из 90-х.